La estrella de ‘That ’70s Show’, Danny Masterson, declarado culpable de 2 cargos de violación

La estrella de “That ’70s Show” Danny Masterson fue sacado esposado de un tribunal de Los Ángeles el miércoles y podría recibir entre 30 años y cadena perpetua después de que un jurado lo halló culpable de dos de los tres cargos de violación en su casa. segundo juicio , en el que la Iglesia de la Cienciología desempeñó un papel central.

La esposa, actriz y modelo de Masterson, Bijou Phillips, se quedó sin aliento cuando se leyó el veredicto y lloró mientras lo detenían, mientras que un grupo de familiares y amigos se sentaron con cara de piedra detrás de él durante ambos juicios.

El jurado de siete mujeres y cinco hombres llegó al veredicto después de deliberar durante siete días repartidos en dos semanas. No pudieron llegar a un veredicto sobre el tercer cargo, que alegaba que Masterson violó a una novia de mucho tiempo. Habían votado 8-4 a favor de la condena.

Masterson, de 47 años, permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta que sea sentenciado. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia, pero el juez le dijo a Masterson y sus abogados que regresaran a la corte el 4 de agosto para una audiencia.

“Estoy experimentando una serie compleja de emociones: alivio, agotamiento, fuerza, tristeza, sabiendo que mi abusador, Danny Masterson, enfrentará la responsabilidad por su comportamiento criminal”, dijo una de las mujeres, a quien Masterson conocía como miembro de la iglesia. y fue condenado por violar en su casa en 2003, dijo en un comunicado.

Una segunda mujer, una exnovia, cuyo recuento dejó al jurado estancado, dijo en el comunicado: “Si bien me alienta que Danny Masterson enfrente algún castigo penal, estoy devastada de que haya eludido la responsabilidad penal por su conducta atroz en mi contra. .”

Un portavoz de Masterson se negó a comentar, pero es casi seguro que sus abogados apelarán.

Después de que un jurado estancado condujo a un juicio nulo en diciembre, los fiscales volvieron a juzgar a Masterson, diciendo que violó a la fuerza a tres mujeres en su casa de Hollywood Hills entre 2001 y 2003. Le dijeron al jurado que drogó las bebidas de las mujeres para poder violarlas. Dijeron que usó su prominencia en la iglesia, donde las tres mujeres también eran miembros en ese momento, para evitar consecuencias durante décadas.

“Queremos expresar nuestra gratitud a las tres mujeres que se presentaron y valientemente compartieron sus experiencias”, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, en un comunicado después del veredicto el miércoles. “Su coraje y fuerza han sido una inspiración para todos nosotros”.

Masterson no testificó y sus abogados no llamaron a testigos. La defensa argumentó que los actos fueron consensuales y trató de desacreditar las historias de las mujeres destacando cambios e inconsistencias a lo largo del tiempo, que según dijo mostraban signos de coordinación entre ellas.

“Si decide que un testigo mintió deliberadamente sobre algo en este caso”, dijo el abogado defensor Philip Cohen al jurado, siguiendo sus instrucciones en su argumento final , “Debe considerar no creer nada de lo que dice el testigo”.

La Iglesia de Scientology desempeñó un papel importante en el primer juicio, pero podría decirse que fue aún más importante en el segundo. La jueza Charlaine F. Olmedo permitió el testimonio experto sobre la política de la iglesia de un ex funcionario del liderazgo de Scientology que se ha convertido en un destacado oponente.

Las tensiones aumentaron en la sala del tribunal entre los cienciólogos actuales y anteriores, e incluso se filtraron en los testimonios, y los acusadores dijeron en el estrado que se sentían intimidados por algunos miembros de la sala.

La actriz Leah Remini, exmiembro que se ha convertido en la crítica de más alto perfil de la iglesia, a veces se sentó en el juicio y puso su brazo alrededor de uno de los acusadores para consolarla durante los argumentos finales.

Remini dijo en Twitter que los dos veredictos de culpabilidad en el nuevo juicio son “un alivio. Las mujeres que sobrevivieron a la depredación de Danny Masterson son heroínas. Durante años, ellos y sus familias han enfrentado ataques viciosos y acoso por parte de la Cienciología y el bien financiado equipo legal de Danny”, publicó. “Sin embargo, siguieron adelante, decididos a buscar justicia”.

El presunto acoso, que la iglesia niega haber cometido, es objeto de una demanda civil presentada por dos de los acusadores.

Fundada en 1953 por L. Ronald Hubbard, la Iglesia de Scientology tiene muchos miembros que trabajan en Hollywood. El juez mantuvo límites sobre cuánto podían hablar los fiscales sobre la iglesia, y principalmente permitió que explicara por qué las mujeres tardaron tanto en acudir a las autoridades.

Las mujeres testificaron que cuando denunciaron a Masterson a los funcionarios de la iglesia, les dijeron que no habían sido violadas, que ellas mismas fueron sometidas a programas de ética y se les advirtió que no acudieran a la policía para denunciar a un miembro de tan alto nivel.

“Fueron violados, fueron castigados por ello y sufrieron represalias”, dijo el fiscal adjunto de distrito Reinhold Mueller al jurado en su alegato final. “La Cienciología les dijo que no hay justicia para ellos. Tienes la oportunidad de mostrarles que hay justicia”.

La iglesia negó con vehemencia tener alguna política que prohíba a los miembros acudir a las autoridades seculares.

La próxima semana, el juez que supervisó el caso penal llevará a cabo una audiencia para determinar cómo un abogado que representa a la Iglesia de la Cienciología tenía pruebas que la acusación había compartido con la defensa. La evidencia involucraba enlaces que el abogado incluyó accidentalmente en un correo electrónico a Mueller.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente.

El testimonio en este caso fue gráfico y emotivo.

Las dos mujeres cuyo testimonio condujo a la condena de Masterson dijeron que en 2003 les dio bebidas y que luego se marearon o se desmayaron antes de violarlas violentamente. Él conocía a ambos de los círculos sociales de la iglesia.

La tercera, la entonces novia de Masterson durante cinco años cuyo recuento dejó al jurado en un punto muerto, dijo que se despertó y lo encontró violándola y tuvo que tirar de su cabello para detenerlo.

El tema de las drogas también jugó un papel importante en el nuevo juicio. Al principio, Olmedo solo permitió que fiscales y acusadores describieran su desorientación y dieran a entender que estaban drogados. La segunda vez, se les permitió argumentarlo directamente, y la fiscalía intentó convertirlo en un factor importante, sin éxito.

“El acusado droga a sus víctimas para obtener el control”, dijo la fiscal adjunta de distrito Ariel Anson en su alegato final. “Él hace esto para quitarles a sus víctimas la capacidad de dar su consentimiento”.

Masterson no fue acusado de ningún cargo de drogas y no hay evidencia toxicológica que respalde la afirmación. Su abogado pidió un juicio nulo por la inclusión del tema. La moción fue denegada, pero es probable que el problema sea un factor importante en cualquier posible apelación.

Estos cargos datan de un período en el que Masterson estaba en el apogeo de su fama, protagonizando desde 1998 hasta 2006 como Steven Hyde en «That ’70s Show» de Fox, el programa que convirtió a Ashton Kutcher, Mila Kunis y Topher Grace en estrellas.

Masterson se había reunido con Kutcher en la comedia de Netflix de 2016 «The Ranch», pero fue descartado del programa cuando se reveló una investigación de LAPD en diciembre de 2017.