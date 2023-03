Kiss revela las últimas fechas de su gira de despedida, que terminará en NYC

Rockers Kiss anunció los shows finales de su última gira: la banda planea colgar las botas de plataforma después de dos shows consecutivos en el Madison Square Garden de Nueva York a fines de 2023.

La última etapa de la gira norteamericana de 17 fechas de la banda comienza en octubre en Texas y llega a California, Washington, Canadá, Tennessee, Indiana, Illinois, Maryland y luego culmina en el famoso lugar de su ciudad natal el 1 y 2 de diciembre.

“Kiss nació en la ciudad de Nueva York. En la calle 23. Hace medio siglo. Será un privilegio y un honor terminar la gira en el Madison Square Garden, a 10 cuadras y 50 años de donde comenzamos”, dijo la banda en un comunicado.

Actualmente, la banda está compuesta por los miembros originales Paul Stanley y Gene Simmons, así como por Eric Singer y Tommy Thayer. Sus canciones más conocidas incluyen «Rock and Roll All Nite», «I Was Made for Lovin’ You» y «Detroit Rock City».

Los boletos estarán disponibles para el público el 10 de marzo en livenation.com.