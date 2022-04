José Luis Perales se despidió de los escenarios pero no de los corazones

El cantautor español José Luis Perales ofreció la noche del miércoles 6 de abril un show inolvidable en el Warner Theater de Washington DC.

“Baladas para una Despedida” fue la despedida oficial de José Luis Perales de los escenarios, por decisión propia.

Este fue un encuentro planificado desde hace 2 años pero debido a la pandemia fue cancelado.

José Luis Perales ofreció un espectáculo con un escenario sencillo, lleno de amor y gratitud de ambas partes, donde su público no paraba de agradecerle su legado musical. El cantante se mostró muy emotivo y cantó los temas más emblemáticos de su carrera.

En tono coloquial contó que sólo quería componer para otros, pero terminó siendo el exitoso intérprete de sus propias canciones. Luego comenzó el espectáculo con un recibimiento lleno de aplausos y con los temas de su primera época, Celos de mi guitarra, y la famosa canción Me llamas.

Los asistentes corearon las melodías más conocidas de su repertorio, que incluyeron aquellos que se hicieron conocidos en otras voces, como Le llamaban loca, que popularizó Mocedades, o la conocidísima ¿Por qué te vas?, recordado tema cantado por Jeanette.

Emocionados hasta las lágrimas recibimos sus emotivas palabras de despedida: “Llega el momento, pero no penséis que os vais a librar de mí, me voy para seguir soñando con la gente que me ha querido”, dijo Perales al final de este recital en el que también recordó un deseo que repite en esta gira, “de bajar a abrazar a todo el mundo”.

Los tres temas más pedidos por el público, “Un velero llamado libertad, ¿Y cómo es él? y Te quiero, fueron dejados para el final

Fueron dos horas de un contacto directo con el gran cantautor José Luis Perales, quien al despedirse cantó y tocó la guitarra con la canción Me voy calladamente, que escribió hace muchos años pensando, precisamente, en este momento del retiro de su exitosa carrera.

Por último, salió del escenario lentamente, con las manos en los bolsillos y lanzando un beso al aire antes de desaparecer entre bambalinas… Sin duda seguirá siempre en nuestros corazones, y a coro se escuchó un GRACIAS POR TANTO, MAESTRO JOSÉ LUIS PERALES.

La gira estadounidense se completa con dos paradas en California (San José y Los Ángeles) los días 8 y 10 de abril. Y después, Hispanoamérica seguirá en su gira de adiós a los escenarios.

Salí del teatro coreando:

¿Y cómo es él? / ¿En qué lugar se enamoró de ti? / ¿De dónde es? / ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Pregúntale?, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? / Es un ladrón, ¡que me ha robado todo!