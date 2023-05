Johnny Depp en su regreso a Cannes y encontrando ‘el sótano hasta el fondo’

Hace apenas un año, la imagen de Johnny Depp sonriendo y saludando desde lo alto de los escalones del Palais en el Festival de Cine de Cannes habría sido impensable para la mayoría, incluido el propio Depp.

“Cuando tocas fondo, tocas fondo, tocas fondo, luego encuentras el sótano hasta el fondo”, dijo Depp a The Associated Press el día después de “Jeanne du Barry”, en la que interpreta al rey Luis XV. abrió Cannes.

En esta época del año pasado, Depp estaba inmerso en un juicio por difamación que presentó contra Amber Heard, su ex esposa, basado en un artículo de opinión del Washington Post de 2018 en el que se refirió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Un tribunal británico dictaminó en 2020 que un tabloide que etiquetaba a Depp como «un golpeador de esposas» era «sustancialmente cierto». Poco después del fallo en el Reino Unido, Hollywood había cortado en gran medida los lazos con Depp , desechándolo de las franquicias de «Animales Fantásticos» y «Piratas del Caribe».

“Cuando todo se vino abajo, confusión es una buena palabra. Perplejo. Porque casi llega a la experiencia de Bugs Bunny”, dice Depp ahora. “Te dices a ti mismo: ¿Es esta mi vida? ¿Qué pasó?»

Algunos recibieron el festejo de Depp en Cannes con grados similares de perplejidad.

Un jurado de Virginia finalmente dictaminó que Heard había difamado a Depp por tres cargos y le otorgó $ 15 millones en daños. En una contrademanda, Depp fue declarado culpable de un cargo de difamación y Heard recibió 2 millones de dólares. Puede que Depp haya ganado en los tribunales, pero la opinión pública sigue dividida sobre el actor que alguna vez fue una de las estrellas más rentables del cine, y muchos partidarios de las mujeres maltratadas y el movimiento #MeToo se preguntan si las víctimas de agresiones sexuales serían más reticentes a presentarse. si pueden ser demandados por difamación.

Afuera del estreno de «Jeanne du Barry» en Cannes, los fanáticos buscaron autógrafos y letreros que decían «¡Viva Johnny!» En las redes sociales, la recepción fue más tensa. Los partidarios de Heard se unieron en torno al hashtag #CannesYouNot, argumentando que Cannes, que ha sido criticado por dar la bienvenida a hombres acusados ​​de mala conducta , no debería haber invitado a Depp.

“Si apoyas a Cannes, apoyas a los depredadores”, publicó Eve Barlow , periodista y amiga de Heard. La propia Heard no ha comentado sobre el estreno de Depp en Cannes.

Depp rara vez ha hablado en público desde el juicio, pero concedió una entrevista con la AP el miércoles después de un día de entrevistas con la mayoría de los medios franceses. (Depp sigue siendo muy popular en Francia, donde a veces ha vivido y donde la industria del cine se enfrenta a su propio ajuste de cuentas #MeToo ). Estaba ansioso por lanzar sus propias batallas a la luz de los escándalos de Hollywood del pasado.

“Años nunca aburridos pero desagradables, curiosos. Escapadas. rumores Acusaciones”, dijo Depp. “Leí demasiado sobre Fatty Arbuckle, pero no vi a ningún (Buster) Keaton viniendo hacia mí para salvarme el trasero”.

“Una de las cosas que me rondaban por la cabeza era Hunter”, continuó, invocando a su mentor Hunter S. Thompson. “Podía escuchar su voz: ‘Compre el boleto, tome el viaje’”.

“No creo que Marlon hubiera sobrevivido”, dijo Depp, refiriéndose a Brando. “No creo que haya estado cerca de pasar por algo como esto. Si hubiera estado vivo para ver que esto sucediera, se habría desviado. Habría matado a alguien”.

Una cosa que no estaba clara era si Depp tenía algún remordimiento por cómo se desarrolló el juicio, una batalla legal amarga y a menudo teatral que se desarrolló frente a las cámaras. Depp se convirtió en un héroe para algunos críticos de derecha de la llamada cultura de cancelación. Cuando se le preguntó si tenía dudas sobre los seguidores que atrajo, Depp respondió:

“Me di cuenta de que la gente realmente abrió la boca al respecto. En ese momento, eso fue valiente”.

“Ni por un momento me arrepentiré de nada a menos que le haya hecho algo horrible a alguien, lo cual no he hecho”, agregó Depp. “No me arrepentiré de haber sido llevado por un camino extraño durante ese período de tiempo porque aprendí mucho más sobre mí mismo”.

“Jeanne du Barry”, dirigida por el cineasta y actor francés Maïwenn, es la primera película de Depp en tres años. Maïwenn interpreta a Jeanne Vaubernier, una mujer de clase trabajadora que se convierte en la amante de Luis XV. Depp habla francés en la película, que aún no tiene distribución en Estados Unidos. Maïwenn también es una figura controvertida. Recientemente admitió haber agredido al destacado periodista francés Edwy Plenel en un café, tirando de su cabello hacia atrás y escupiéndole en la cara.

No es el único negocio que tiene Depp en Cannes. Está buscando financiamiento para «Modi», una película biográfica del artista italiano Amedeo Modigliani que espera filmar este otoño, con Al Pacino adjunto. Depp, que actuará la semana que viene en un homenaje en Londres al difunto amigo cercano Jeff Beck, también renovó recientemente su contrato con Dior por 20 millones de dólares.

“No conozco la imagen de Johnny Depp en Estados Unidos”, dijo el lunes el director de Cannes Thierry Fremaux. “Si a Johnny Depp se le hubiera prohibido actuar en una película, o si la película hubiera sido prohibida, no estaríamos aquí hablando de eso”.

Y ha habido mucha conversación generada por la aparición de Depp en Cannes, incluso en las críticas no han sido buenas. Stephanie Zacharek de Time lo llamó «menos un regreso que un tibio tambaleo hacia un centro de atención muy pequeño». Pero la recepción general ha sido cálida. Depp, quien dijo que vive a 45 minutos de distancia, quedó desconcertado por la esclavitud.

“No sabía en qué planeta estaba”, dijo, sonriendo.

En declaraciones a los periodistas en la conferencia de prensa del festival, Depp se burló de la idea que tiene muchos críticos, comparando a cualquiera que protestara por su presencia en Cannes con “alguna especie, alguna torre de puré de papas, cubierta a la luz de una pantalla de computadora, anónima, con aparentemente mucho tiempo libre”.

Más tarde, sentado en una terraza con vista a la Croisette de Cannes, Depp parecía relajado y jovial, aunque sus pensamientos permanecían fijos en sus batallas legales con Heard.

“No eres impotente, pero te han pospuesto”, dijo sobre cómo se sentía antes del juicio. “En ese momento, solo pensé: A la mierda. he tenido suerte He estado alrededor por mucho tiempo. He hecho muchas películas. Ese es, supongo, mi legado. Está bien. Puedo vivir con ello. No hice nada malo”. Pero dijo que después de años de nadar a través de “esa horrible melaza”, salió mucho más fuerte.

Depp dijo en la conferencia de prensa que «ya no necesita Hollywood». En la entrevista, dijo que sigue decidido a hacer más películas, pero fuera del sistema de estudio. Al mismo tiempo, Depp rechazó que alguna vez haya sido realmente una estrella de cine en primer lugar.

“Eso es lo último que me llama”, dijo. “Durante 20 años nunca mencionaron eso hasta ‘Pirates 1’. ¡Oh, ahora es una estrella de cine! ¡Nos gusta!”

Muchos han retratado el regreso de Depp a Cannes como un intento de recuperar a los cinéfilos después de un juicio completamente revelador. Depp dice que no está tratando de convencer a nadie de nada. Para él, no existe tal cosa como una estrella de cine inmaculada.

“¿Te refieres a la obsesión de la gente de que todos deben ser Doris Day? Ni siquiera Doris Day era Doris Day. Tienen que saber eso”, dijo Depp. “Y Rock Hudson ciertamente no era Rock Hudson. Solo puedo tratar de ofrecer lo que siento que podría ser interesante o diferente”.