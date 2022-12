Jessica Henwick habla sobre cómo triunfar en medio de la diversidad

Justo antes de que Jessica Henwick participara en “Game of Thrones” y “Star Wars: The Force Awakens”, la entonces aspirante a actriz ya había dejado Los Ángeles para ir a su ciudad natal en Inglaterra.

“Me quedé sin dinero, así que volví y me mudé con mis padres”, recordó.

Aunque no había renunciado del todo a la actuación, Henwick luchaba por encontrar trabajo frente a la cámara. Antes de irse de Los Ángeles, trabajó como miembro del equipo en platós, una experiencia que aprovechó para su papel en «Glass Onion: A Knives Out Mystery» de Rian Johnson, que se estrena el viernes en Netflix.

En la película de misterio que cuenta con un elenco repleto de estrellas, Henwick interpreta a Peg, la asistente y manejadora de la modelo y fundadora de la línea de pantalones deportivos Birdie (Kate Hudson). Pero su experiencia como miembro del equipo fue más que una fuente de inspiración para su personaje: fue «enormemente educativa» para ella como actriz, dijo Henwick.

“Estar en un set y escuchar cómo el director se comunicaba con el elenco y con el equipo y cómo funcionaba, fue muy revelador”, dijo.

Aunque su actuación como Bugs en «The Matrix Resurrections» obtuvo elogios de la crítica, todavía se considera una «actora que trabaja».

“No solo me están pasando cosas a mí”, dijo, aunque admite que trabajar con Keanu Reeves se sintió como un punto de inflexión en su carrera, así como un triunfo personal.

“Quiero decir, qué ícono. Simplemente ya no los hacen así. Es un poco triste”, dijo.

Reflexionando sobre su experiencia con Reeves, Henwick lamentó las formas en que ha cambiado el panorama de Hollywood.

“Él es de una época en la que significaba algo ser una estrella o un A-lister”, dijo. “Hay tantos actores hoy en día. No sé si solo está diluido o tal vez estamos sobreexpuestos con las redes sociales”.

Henwick siempre supo que las posibilidades de triunfar en Hollywood eran escasas, lo que, según dice, influyó en su decisión de abandonar la escuela de actuación después de ser elegida como protagonista de la serie de la BBC «Spirit Warriors» en 2009.

“Tal vez me hice demasiado grande para mis botas. No sé. Solo creo que me di cuenta de que no tienes que hacer eso”, dijo cuando le preguntaron por qué renunció. “Si hubiera seguido yendo a esa escuela, habría estado endeudado”.

Dijo que lucha con el tema de la equidad en la actuación dado el alto costo de la formación en Inglaterra.