Jay-Z es acusado en una demanda civil de violar a una adolescente junto con Diddy

El músico y productor Jay-Z fue acusado en una demanda presentada el domingo de violar a una adolescente de 13 años junto a la estrella del hip-hop Sean Combs, conocido como Diddy, en el año 2000, según documentos judiciales, afirmaciones que Jay-Z ha negado.

Una demanda actualizada en un caso civil contra Combs alega que Jay-Z, cuyo nombre es Shawn Carter, y Combs violaron a la joven en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards en septiembre de 2000.

«Otro famoso se quedó mirando mientras Combs y Carter se turnaban para agredir a la menor. Muchas otras personas estaban presentes en la fiesta, pero no hicieron nada para impedir la agresión», se lee en la denuncia.

«Carter ha estado con Combs en muchos de los casos descritos. Ambos agresores deben enfrentarse a la justicia».

Jay-Z había sido identificado originalmente en la demanda como «Celebridad A», dice la actualización de la demanda, al acusar a Carter de presentar una contrademanda «frívola».

En la demanda no se identifica al denunciante.

Jay-Z contraatacó al abogado que llevaba el caso, acusándole de ser un «ser humano deplorable».

«Mi abogado recibió un intento de chantaje, llamado carta de demanda, de un ‘abogado’ llamado Tony Buzbee. Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡No señor, tuvo el efecto contrario! Me hizo querer desenmascararle como el fraude que es», decía un comunicado publicado en X por el sello de Jay-Z, Roc Nation.

«¡Estas acusaciones son de naturaleza tan atroz que le imploro que presente una denuncia penal, no civil! Quienquiera que cometa semejante delito contra un menor debería ser detenido, ¿no está de acuerdo? Estas presuntas víctimas merecerían verdadera justicia si ese fuera el caso», agrega.

Carter, de 55 años, es un multimillonario productor discográfico y empresario que empezó como rapero y ahora está casado con la superestrella Beyonce.

Buzbee, el abogado que presentó la demanda contra Jay-Z, declaró a la AFP que «el escrito habla por sí solo. Este es un asunto muy serio que será litigado en los tribunales».

El rapero Combs ha sido acusado por separado de tráfico sexual y asociación ilícita.

Los fiscales federales alegan que Combs, también de 55 años, abusaba sexualmente de mujeres y las obligaba a participar en fiestas sexuales con drogas mediante amenazas y violencia.

Se ha declarado inocente de todos los cargos y su juicio penal está previsto que comience el 5 de mayo de 2025.

Combs también se ha enfrentado a una oleada masiva de demandas prometidas por abogados, entre ellos Buzbee, quien afirmó en octubre que más de 100 presuntas víctimas planeaban emprender acciones legales contra él.