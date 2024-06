‘Inside Out 2’ obtiene un enorme estreno

Las ansiedades cinematográficas de verano de Hollywood dieron paso a la alegría este fin de semana con el debut masivo de “ Inside Out 2 ” de Disney y Pixar . La secuela animada recaudó 155 millones de dólares en ventas de entradas en 4.440 salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de los estudios del domingo.

No solo es el segundo fin de semana de estreno con mayor recaudación en los 29 años de Pixar haciendo películas y el segundo estreno animado más grande de la historia (sólo detrás del lanzamiento de “Los Increíbles 2”, que recaudó 182,7 millones de dólares en 2018); También es el más grande de 2024 y desde “Barbie”. Con un estimado de 140 millones de dólares en proyecciones internacionales, “Inside Out 2” tuvo un comienzo global asombroso y récord: 295 millones de dólares.

Tony Chambers, director de distribución teatral de Disney, confiaba en que a la película le iría “extremadamente bien”. Pero incluso él se sorprendió de lo mucho que superó las ya altas expectativas.

«La gente va al cine a ver grandes películas», dijo Chambers. «Las críticas, el boca a boca simplemente ayudaron a generar este impulso… Se está convirtiendo en una especie de fenómeno».

Es importante destacar que las audiencias de “Inside Out 2” abarcaban edades y todos los grupos demográficos. Después de la COVID, dijo, los grandes éxitos dependen de atraer audiencias multiculturales.

El éxito es significativo para Pixar y marca un muy necesario regreso a la forma para un estudio que ha tenido una serie de lanzamientos decepcionantes, entre ellos » Elemental «, que finalmente se convirtió en un éxito, y » Lightyear «, que no. También es de vital importancia para el ecosistema de Hollywood y la salud de la exhibición teatral, que había tenido un déficit del 26% .

«Todo el mundo necesitaba esto porque el éxito engendra éxito», dijo Chambers, quien ha estado recibiendo llamadas entusiasmadas tanto de expositores como de otros estudios. «Es fantástico para la industria, fantástico para Pixar y fantástico para el negocio en general».

Disney ya estaba teniendo un buen verano con “El reino del planeta de los simios”, que este fin de semana ocupó el tercer lugar en su sexto fin de semana con 5,2 millones de dólares (lo que eleva su total global a 374,5 millones de dólares). Y el siguiente es “ Deadpool & Wolverine ” (26 de julio).

Kelsey Mann dirigió “Inside Out 2”, que comienza con Riley cuando cumple 13 años. Eso significa la llegada de nuevas emociones como Ansiedad (Maya Hawke) y Envidia ( Ayo Edebiri ) a la fiesta de Joy (Amy Poehler). Recibió críticas entusiastas de los críticos (92% en Rotten Tomatoes) y encuestó al público que le dio un A CinemaScore, lo que sugiere que no será una maravilla del primer fin de semana. Con los niños fuera de la escuela y un mercado abierto hasta que “Despicable Me 4” entre al ring el 4 de julio, “Inside Out 2” apenas está comenzando.

«Este es un fin de semana monumental para las salas de cine», dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

Se estima que la producción de “Inside Out 2” costó alrededor de 200 millones de dólares, lo que no incluye los millones gastados en marketing. Al comenzar el fin de semana, esperaba un debut en el rango de los 90 millones de dólares, lo que habría estado en línea con el primer fin de semana de “Inside Out” en junio de 2019. Incluso eso habría sido considerado un logro fantástico, y suficiente para reclamar el premio más grande. apertura del año, desbancando finalmente a lanzamientos de marzo como “ Dune: Part Two ” y “ Godzilla x Kong ”.

“Para toda la industria que trabaja en el cine, este es un gran punto de inflexión para 2024”, dijo Daniel Loria de Boxoffice Pro. «Este es el tipo de fin de semana que estábamos esperando».

Como único estreno importante del fin de semana, su presencia en cines fue igualmente impresionante al proyectarse en 400 pantallas IMAX, más de 900 pantallas de “gran formato premium” y más de 2500 pantallas 3D.

Este nuevo compromiso con el cine se produce después de que Disney enviara varias películas de Pixar directamente a su servicio de streaming, Disney+, durante la pandemia, incluidas “Soul”, “Luca” y “Turning Red”. El mes pasado, el New York Times informó que Pixar había decidido volver a centrarse en los largometrajes (y no en producir programas para Disney+) y que había despedido al 14% de su fuerza laboral (unos 175 empleados).

“Por muy importante que sea este fin de semana para la industria en general, para Pixar esto es enorme. Han estado tratando de recuperar su ritmo desde la pandemia”, dijo Dergarabedian. «Realmente han regresado a lo grande».

El segundo lugar fue para “ Bad Boys: Ride or Die ” de Sony , ahora en su segundo fin de semana con 33 millones de dólares, sólo un 42% menos que en su estreno. En sólo 12 días, ya ha ganado más de 112 millones de dólares a nivel nacional y 214 millones de dólares a nivel mundial. Hasta el viernes, la franquicia de cuatro películas había superado la marca de los mil millones de dólares.

El éxito de “Bad Boys” el fin de semana pasado fue el comienzo de un cambio de mayores ganancias para la retrasada temporada cinematográfica de verano. Para Hollywood, la temporada de verano , que va desde el primer fin de semana de mayo hasta el Día del Trabajo, suele representar alrededor del 40% de la taquilla anual. El déficit sigue siendo significativo, con la venta de entradas cayendo un 28% para el verano y un 24% para el año (y esto todavía antes de “Barbenheimer”), pero de todos modos avanza en una dirección más prometedora.

«No vamos a llegar allí de la noche a la mañana», dijo Dergarabedian. “Pero es una buena noticia para los cines. Y tenemos algunas películas importantes en camino”.

En el terreno, los propietarios de cines vieron cómo sus cines cobraban vida este fin de semana.

«Ha sido mágico», dijo Jeff Whipple, vicepresidente de Megaplex Theatres. «Hemos visto literalmente generaciones de familias reunidas para esta película».

Megaplex Theatres opera 15 ubicaciones y 173 pantallas en Utah y el sur de Nevada. Y la energía era palpable, dijo Whipple. No sólo las familias han estado merodeando después de la proyección para hablar sobre la película; También han estado analizando lo que viene a continuación con niños tomando fotografías de los carteles y exhibiciones de “Despicable Me 4” y papás tomando nota de la fecha de “Deadpool & Wolverine”.

«Creo que se correrá la voz sobre esta película y ayudará a atraer gente a los cines durante todo el verano», dijo Whipple.

Venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes.

1. “Del revés 2”, 155 millones de dólares.

2. “Bad Boys: Cabalga o muere”, 33 millones de dólares.

3. “El reino del planeta de los simios”, 5,2 millones de dólares.

4. “La película Garfield”, 5 millones de dólares.

5. “Los Vigilantes”, 3,7 millones de dólares.

6. “SI”, 3,5 millones de dólares.

7. “Furiosa: Una saga de Mad Max”, 2,4 millones de dólares.

8. “El chivo expiatorio”, 1,5 millones de dólares.

9. “Los extraños: Capítulo 1”, 760.000 dólares.

10. “El señor de los anillos: La comunidad del anillo”, 632.910 dólares.