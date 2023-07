Grandes fiestas forman parte de celebraciones del 4 de julio de presidentes

A lo largo de la historia, el Día de la Independencia de Estados Unidos ha sido una ocasión para que los presidentes declaren su independencia del público. Se han ido a la playa, a la montaña, al campo de golf, a la granja, al rancho. En plena Depresión, Franklin Roosevelt iba rumbo a Hawai para unas vacaciones de pesca y trabajo.

También ha sido un día en que algunos presidentes participan de lleno.

Teddy Rossevelt atrajo a cientos de miles de personas para su discurso del 4 de julio. En 2019, Donald Trump reunió tanques, bombarderos y otra maquinaria de guerra para una celebración que suele evitar la fuerza militar.

Richard Nixon enfureció a las masas contrarias a la guerra porque ni siquiera se presentó. Como lo demostraron las manifestaciones contra Nixon de 1970, el Día de la Independencia en la capital no siempre es sólo diversión y juegos. También tiene una tradición de rojo, blanco y abucheo.

En los tiempos modernos, sin embargo, los presidentes han tendido a mantenerse al margen y dejar que el pueblo festeje.

George W. Bush celebró una ceremonia de bienvenida a los inmigrantes como nuevos ciudadanos. Barack Obama organizó una carne asada en el jardín sur de la Casa Blanca para las tropas. Bill Clinton acudió a la orilla de la bahía de Chesapeake para ver la liberación de una joven águila calva llamada Freedom (Libertad).

En 2021, Joe Biden reunió a más de 1.000 personas en el jardín sur de la Casa Blanca para comer hamburguesas y ver fuegos artificiales. Aquel acontecimiento fue digno de mención porque tales reuniones eran impensables en el primer año de la pandemia. Muchos desearon que a Biden no se le hubiera ocurrido hacerlo ni siquiera entonces: el desenfreno de la variante ómicron COVID-19 aún estaba por llegar.

Aun así, las hamburguesas supusieron una mejora con respecto al 4 de julio de 1850, cuando Zachary Taylor devoró cerezas y leche aparentemente en mal estado y murió cinco días después.

Este es un vistazo a lo que han hecho algunos presidentes el 4 de julio:

-1777: En el primer aniversario de la Declaración de Independencia, con la Guerra Revolucionaria en marcha, un futuro presidente, John Adams, describe en una carta a su esposa, Abigail, un día y una noche de celebración espontánea en Filadelfia. Tras horas de desfiles de tropas, fuegos artificiales, hogueras y música, le cuenta que paseaba solo en la oscuridad.

“Caminaba por las calles en busca de un poco de aire fresco y ejercicio”, escribió, “y me sorprendió encontrar toda la ciudad encendiendo sus velas en las ventanas. Caminé casi toda la tarde, y creo que fue la iluminación más espléndida que he visto nunca; algunas casas hoscas estaban a oscuras, pero las luces eran muy universales. Considerando lo tardío del diseño y lo repentino de la ejecución, me asombró la alegría y diligencia universales que se descubrieron, y la brillantez y esplendor de cada parte de esta alegre exhibición”.

-1791: Dos años después de convertirse en el primer presidente, George Washington lo celebra en Lancaster, Pensilvania, “con un discurso, buena cocina y un paseo por la ciudad”, dice el Servicio de Parques Nacionales. Filadelfia era la capital provisional mientras se preparaba la ciudad de Washington. Lancaster había acogido al Congreso Continental en una sesión rápida durante la revolución.

-1798: Ahora como presidente, Adams pasó revista a un desfile militar en Filadelfia mientras la joven nación exhibía su fuerza.

-1801: Thomas Jefferson preside la primera recepción pública por el 4 de julio en la Casa Blanca.

-1822: James Monroe celebra en su granja de Virginia.

-1826: Adams, el segundo presidente, y Jefferson, el tercero, mueren en este 4 de julio.

-1831: James Monroe, quien fue el quinto presidente de la nación, fallece en este 4 de julio.

-1848: James Polk presencia la colocación de la primera piedra del Monumento a Washington, a la que asiste Abraham Lincoln, entonces congresista por Illinois. A continuación, tiene lugar un desfile militar.

-1850: Taylor asiste a los festejos en los terrenos del Monumento a Washington y cae enfermo con calambres estomacales tras comer cerezas y beber leche helada y agua. Muere el 9 de julio. La teoría de que alguien le envenenó con arsénico quedó desmentida en 1991, cuando se exhumó y analizó su cadáver.

-1861: Lincoln envía un mensaje al Congreso defendiendo su invocación de los poderes de guerra, solicitando más soldados para luchar contra el Sur y arremetiendo contra Virginia por permitir que “esta gigantesca insurrección haga su nido dentro de sus fronteras”. Jura “seguir adelante sin miedo”.

-1868: Después de la guerra, Andrew Johnson ejecuta una proclamación que concede la amnistía a los que lucharon por la Confederación.

-1902: Teddy Roosevelt pronuncia un discurso ante 200.000 personas en Pittsburgh.

-1914: “Nuestro país, bien o mal”, declara Woodrow Wilson en el monumento de Independence Hall en Filadelfia.

-1928: Calvin Coolidge, nacido el 4 de julio de 1872, se va de pesca a Wisconsin.

-1930: Herbert Hoover vacaciona en el río Rapidan de Virginia.

-1934: Franklin Roosevelt está en las Bahamas o cerca de allí tras abandonar Annapolis, Maryland, en un viaje de un mes y visitar Hawai luego de atravesar el Canal de Panamá. El 4 de julio, el registro del buque de la armada USS Houston hace referencia al “grupo de pesca” que abandona el barco durante parte del día.

-1946: Un año después del término de la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman se relaja en las montañas Catoctin de Maryland, en el refugio Shangri-La de Roosevelt, más tarde rebautizado Camp David.

-1951: Con Estados Unidos en guerra en Corea, Truman se dirige a una gran multitud en los terrenos del Monumento a Washington, en el 175 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

-1953 y 1957: Dwight Eisenhower sólo podía celebrar el 4 de julio jugando golf.

-1968: Lyndon Johnson, que favoreció la festividad en su rancho de Texas, habla en San Antonio de la falta de independencia de los pobres, las minorías, los enfermos, la gente “que debe respirar aire contaminado” y los que viven con miedo a la delincuencia, “a pesar de nuestra retórica del 4 de julio.”

-1970: Nixon, en California, graba un mensaje que se reproduce ante la multitud en el National Mall en una celebración del “Día de Honrar a América” organizada por partidarios y acaloradamente protestada por las masas contra la guerra y los activistas de derechos civiles. Los gases lacrimógenos alcanzan a manifestantes y celebrantes por igual, las banderas del Viet Cong se mezclan con las barras y estrellas, y los manifestantes —algunos desnudos— se zambullen en el estanque reflejante de Washington.

-1976: Cuando Estados Unidos cumple 200 años como país, Gerald Ford pronuncia un discurso en Valley Forge, Pensilvania, y luego en el Independence Hall, y pasa revista a los grandes buques de la Marina en el puerto de Nueva York.

-1987: Ronald Reagan, en Camp David, hace una declaración política directa en su discurso radiofónico navideño, proponiendo una “declaración de derechos” económicos y a Robert Bork para la Corte Suprema. En sábado, sirvió como su discurso radiofónico semanal, que él y otros presidentes modernos utilizaron para sus programas.

-2008: Bush, al igual que lo hicieron varios presidentes antes de él, realiza una ceremonia de naturalización. Más de 70 personas procedentes de 30 países se convierten en ciudadanos estadounidenses.

-2010: Obama lleva 1.200 miembros de las fuerzas armadas al jardín sur de la Casa Blanca para una carne asada. Padre de una pequeña nacida el 4 de julio, Malia, bromeó que ella siempre pensó que los fuegos artificiales de la capital eran por su cumpleaños.

-2012: Obama combina dos tradiciones del 4 de julio: Celebrar a las tropas y a los nuevos ciudadanos, honrando la naturalización de miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos que llegaron al país como inmigrantes.

-2017: Trump se va a su club de golf, y más tarde realiza un picnic en la Casa Blanca para las familias de los militares.

-2021: Biden dice a una multitud en el jardín sur de la Casa Blanca que “estamos más cerca que nunca de declarar nuestra independencia de un virus mortal”. Fue el mayor acontecimiento de su presidencia desde que asumió el cargo. Los casos de COVID-19 y las muertes habían descendido a mínimos históricos o cerca de ellos en ese momento, pero repuntarían a medida que se propagara la variante ómicron.

-2023: Biden planea realizar una carne asada y una celebración en la Casa Blanca para miembros de las fuerzas armadas, veteranos y sus familias.