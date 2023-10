GRAN FINAL DE INFARTO John Rosario y Roberto Carlos ganadores del FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCIÓN USA Y FESTINIÑO 2023

El pasado domingo 22 de Octubre tuve lugar la version final del 3er Festival Internacional de la Cancion USA y Festiniño 2023 de FICUSA, LLC.

La localidad de 90 Grados en Manassas, VA resultó ser pequeña para recibir la cantidad de personas que se dió cita para ser testigos de la versión final de este evento que ha acaparado la atención de todo el DMV por estos últimos tres años.

Fueron 7 semanas de presentaciones incluyendo: kickoff, eliminatorias, semifinales y la grand final. Igual que en los años anteriores esta versión 2023 sentó un precedente registrando la mayor cantidad de interpretes registrados en un evento como este: 67 en total. Representantes de todos los países de Latinoamérica y Estados Unidos.

La calidad de los participantes de este 2023 puso en “jaque mate” al panel de jurado, que por momento se vió en aprietos para decidir cual de los participantes pasaba a la siguiente fase, o como sucedió en esta “grand finale” que por vez primera tuvieron que decidir por más de un artista como ganador en todas las categorías.

“La calidad interpretativa de todos es excelente, la verdad que todos merecen un premio, un reconocimiento, pero esto es una competencia y hay que elegir ganadores, no todos podrán recibir un galardón monetario”, dijo el señor Walter Roberto, presidente del jurado minutos antes de dar el veredicto final de la contienda musical.

Y asi fue como se llegó a la conclusión de seleccionar como ganadores de cada categoría a los siguientes participantes:

ADULTOS

1er lugar: John Rosario (República Dominicana) y Roberto Carlos (Honduras)

2do lugar: Naomi Menacho (Perú) y Ricardo Quintanilla (El Salvador)

3er lugar: Marcos Marquez (México) y Adriana Illanez (Bolivia)

NIÑOS

1er lugar: Scarleth (Honduras) y Romery López (Guatemala)

2do lugar: Melvin López (Guatemala)

Entre ellos se han dividió $ 18,000.00 (dieciocho mil dólares) los cuales serán entregados en una cena privada el domingo 29 de Octubre.

“Felicidades a todos los ganadores y a quienes no pudieron obtener uno de los primeros lugares en esta oportunidad, no se desanimen, porque talento tienen de sobra y vendrán otras y mejores oportunidades para brillar”, fueron las palabras de Rhadames Avila, animador del cotejo musical.

Como en todos eventos similar a este, siempre hay opiniones divididas. Incluso hay personas que no aceptan que su artista no haya ganado. Pues bien, a esos fanáticos inconformes, dos cosas: 1) la decisión de los jueces es final. A muchos no les gusta cuando no son agraciados con los favores de los jueces, pero la decisión es perfecta cuando beneficia a su artista favorito, y 2) el que gana es el que goza y ahora no es tiempo de lamentos, sino de disfrutar con los ganadores, puntualizó Rhadames Avila.

FICUSA, LLC esta conformado por la siguiente directiva Oscar Bowles Fundador y Presidente, Elizabeth de la Vega, Coordinadora General del Festival y Rhadames Avila Presentador

Voluntarios:

Denis Barahona, Virginia Gandarillas, Lourdes Liuzzi, Yoli Bravo.

Jueces: Walter Roberto, Miguel Chacaltana, Falette, Danny Jones.

Computos: Juan Carlos Montalvan.

La entrega de Premios se realizara el Domingo 29 de Noviembre, 4:00 pm en 90 Grados Restaurant y Night Club , evento al que todos estan invitados.