Ganador del Grammy pianista Danilo Perez en concierto

Crisálida se compone de dos fascinantes suites en las que dirige Global Messengers, un intrépido conjunto nuevo, formado por ex alumnos del Global Jazz Institute de Berklee College of Music.

La suite «La Muralla (Glass Walls) Suite» comienza con la hermosa «Rise from Love», que presenta la impresionante voz de Malek junto con Kalesma Children’s Choir of The Ark of the World. Debajo de las seductoras cuerdas y la improvisación de piano llena de suspenso de Pérez y el acompañamiento punzante, se encuentran los crecientes ritmos batá de Díaz, que simbolizan la llegada de África al mundo occidental y la influencia mundial en la música.