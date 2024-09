Exproductor de cine Harvey Weinstein, acusado de nuevos cargos por fiscalía

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, que se recupera de una reciente cirugía de corazón, fue acusado de nuevos cargos en Nueva York, aunque por el momento la fiscalía de Manhattan no ha desvelado las nuevas acusaciones, según medios estadounidenses.

El otrora poderoso magnate del cine, de 72 años, había sido condenado en 2020 por violación, siete años antes, de la actriz Jessica Mann, y por la agresión sexual, en 2006, a la asistente de producción Mimi Haleyi, pero un tribunal de apelaciones anuló la condena en abril alegando que no tuvo un juicio justo y ordenando uno nuevo.

La fiscalía de Manhattan anunció en julio que estaba investigando nuevas denuncias de agresiones sexuales de Weinstein, cargos que se sumarían al nuevo juicio, cuyo inicio ha sido fijado para el 12 de noviembre.

Entonces, la fiscal Nicole Blumberg aseguró que otras mujeres que en 2020 no estaban preparadas para emprender un proceso legal contra el magnate lo estarían ahora.

Este jueves se celebró una audiencia en el tribunal de Manhattan ante el juez Curtis Farber a la que no asistió el cofundador de los estudios cinematográficos Miramax, que el lunes fue sometido a una cirugía de corazón de urgencia.

Las denuncias contra Weinstein, que suele aparecer en sus citas en la corte en silla de ruedas, conocidas en 2017, desencadenaron una ola de reacciones en todo el mundo e hicieron que muchas víctimas hablaran, en el caso más emblemático del movimiento #MeToo.

Más de 80 mujeres le acusaron entonces de acoso, agresiones sexuales o violación, entre ellas grandes divas del cine como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Ashley Judd.

Pese a la anulación de la condena del tribunal de Manhattan, Weinstein sigue en prisión en el siniestro penal de Rikers Island, en Nueva York, ya que debe cumplir otra sentencia de 16 años, también por violación, que le impuso un tribunal de California, un fallo que su defensa ha apelado.