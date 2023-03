Escuela de Wisconsin prohíbe el dúo de Miley y Dolly del concierto de la clase

Los administradores de una escuela primaria de Wisconsin impidieron que una clase de primer grado interpretara un dúo de Miley Cyrus y Dolly Parton para promover la aceptación LGBTQ porque la canción “podría ser percibida como controvertida”.

Los estudiantes de la escuela primaria Heyer en Waukesha habían preparado una interpretación de «Rainbowland» para su concierto de primavera, pero los funcionarios escolares eliminaron la canción de la alineación la semana pasada. Los padres del distrito dicen que tomaron la decisión porque la canción fomenta la aceptación LGBTQ y hace referencia a los arcoíris.

El superintendente James Sebert, quien no respondió de inmediato una llamada el lunes, confirmó a Fox6 que los administradores habían eliminado «Rainbowland» del concierto de primer grado porque podría no ser «apropiado para la edad y el nivel de madurez de los estudiantes». También citó una política de la junta escolar en contra de plantear temas controvertidos en las aulas.

Sebert ha prohibido previamente que se muestren arcoíris y banderas del orgullo en las aulas de Waukesha y suspendió el trabajo de equidad y diversidad del distrito escolar en 2021.

«Vamos a profundizar en lo más profundo, dejemos de lado el juicio y el miedo», dice la canción del álbum de Cyrus de 2017, «Younger Now». “Vivir en Rainbowland, donde tú y yo vamos de la mano. Oh, estaría mintiendo si dijera que esto está bien, todo el dolor y el odio que hay aquí”.

La maestra de primer grado Melissa Tempel dijo que eligió la canción porque su mensaje parecía universal y dulce. El tema del concierto de clase fue “The World” e incluyó otras canciones como “Here Comes the Sun”, de The Beatles y “What a Wonderful World”, de Louis Armstrong.

“Mis estudiantes estaban devastados. Les gustó mucho esta canción y ya habíamos comenzado a cantarla”, dijo Tempel el lunes.

Los administradores también prohibieron inicialmente la canción «Rainbow Connection» de The Muppets, pero luego revirtieron esa decisión, según Tempel.

Los padres se han enojado por la eliminación de la canción, dijo Tempel. Pero estaba más preocupada por lo que significaba para los estudiantes la prohibición y otras políticas del distrito contra la expresión de apoyo LGBTQ.

“Estos mensajes confusos sobre los arcoíris están creando en última instancia una cultura que parece insegura para las personas queer”, dijo.

Los portavoces de Parton y Cyrus no respondieron de inmediato a los correos electrónicos del lunes preguntando las opiniones de los artistas sobre la prohibición.

Las carreras de las juntas escolares de Wisconsin, incluso en Waukesha, se han vuelto cada vez más partidistas en los últimos años. Los republicanos vieron grandes avances en las carreras de la junta escolar del estado en 2022 y han utilizado las posiciones para desafiar las políticas, desde las reglas sobre los niños transgénero hasta las restricciones de COVID-19.