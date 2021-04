elena Gomez y J.Lo encabezan concierto para naciones pobres

AP

Washington Hispanic:

Respaldado por un concierto internacional organizado por Selena Gomez y encabezado por Jennifer López, Global Citizen está desvelando una ambiciosa campaña para ayudar a los trabajadores médicos de los países más pobres del mundo a recibir rápidamente vacunas COVID-19.

La organización contra la pobreza anuncia el evento musical «VAX Live: The Concert to Reunite the World», con el objetivo de reclutar corporaciones y filántropos para recaudar 22.000 millones de dólares para vacunas globales. El concierto, que se transmite el 8 de mayo por ABC, CBS y FOX, así como en las estaciones de radio iHeartMedia y YouTube, también mostrará a los Foo Fighters, Eddie Vedder, J Balvin y H.E.R.

Los actos se grabarán en el Estadio SoFi de Los Ángeles.

Antes del evento, Hugh Evans, CEO de Global Citizen, destacó la magnitud del problema que su organización pretende abordar.

«Hay 27 millones de trabajadores de la salud en todo el mundo que no tienen acceso a la vacuna», dijo Evans a The Associated Press. «Tengo 38 años, y no es ético para mí tener acceso a la vacuna ante estos heroicos socorristas y trabajadores de salud comunitarios. Por lo tanto, necesitamos que los gobiernos empiecen a donar urgentemente esas dosis».

El programa Global Citizen se encuentra entre una creciente red de organizaciones sin fines de lucro y activistas que buscan lograr una distribución más amplia y equitativa de las vacunas COVID-19. A partir de este mes, dijo Evan, 60 naciones aún no habían recibido ninguna vacuna COVID-19.

«Los países de bajos ingresos no sólo necesitan este esfuerzo de recaudación de fondos bienvenido; necesitan acceso a dosis de vacunas COVID-19», dijo tom Hart, director ejecutivo norteamericano de otra organización sin fines de lucro, The ONE Campaign, el mes pasado. «Estados Unidos ha asegurado más de 550 millones de dosis excesivas que podrían utilizarse para ayudar a poner fin a la pandemia mundial más rápidamente».

Una semana más tarde, Gayle Smith, presidenta y directora ejecutiva de The ONE Campaign, fue seleccionada por la Administración Biden para el nuevo puesto de coordinador del Departamento de Estado de respuesta global de COVID y seguridad sanitaria.

Global Citizen, que normalmente se centra en la lucha contra la pobreza severa, se involucró con las vacunas COVID-19 por lo que llama necesidad.

«No podemos volver a poner fin a la pobreza extrema, mientras que 150 millones de personas han sido empujadas de nuevo a la pobreza extrema este año debido a la pandemia», dijo Evans. «Todo lo demás es académico hasta que podamos controlarlo».»

La organización de defensa el año pasado desarrolló lo que llama «un plan de recuperación para el mundo»,que espera que aborde simultáneamente covid-19, la crisis climática, el hambre y los problemas de educación, así como la equidad racial. En virtud de ese plan, Global Citizen obtuvo 1.500 millones de dólares en compromisos del Grupo de las Siete democracias industrializadas. Con el tiempo, sin embargo, reconoció que se necesitaba una mayor concienciación y financiación.

«Decidimos que necesitábamos unir al mundo de nuevo con un evento global que uniera a líderes mundiales, artistas, filántropos y directores ejecutivos», dijo Evans.

Como él lo describió, «VAX Live» será el primer esfuerzo televisado a nivel mundial para presionar a los líderes mundiales para ayudar a lograr una distribución de vacunas más equitativa. El evento también tiene por objeto aumentar los compromisos por los miles de millones de dólares necesarios para enviar 2.000 millones de dosis de vacunas, además de las pruebas covid-19, a los países más pobres del mundo antes de fin de año.

«Esta no es ‘Misión Cumplida'», dijo Evans. «Pero hay luz al final del túnel si podemos asegurarnos de que haya una distribución equitativa de la vacuna».

Global Citizen quiere que los trabajadores de la salud de todos los países del mundo reciban una vacuna a finales de 2021, un año antes de los planes actuales.

«Para junio, el gobierno de Estados Unidos tendrá 45 millones de dosis por encima de toda su población que están siendo vacunadas simplemente sentados allí en almacenamientos fríos y almacenes», dijo Evans. «Eso parece absolutamente loco por algo que es para el bien común estar sentado en el almacenamiento en frío.»

El martes, Global Citizen también lanzó su iniciativa «Vax Because» para alentar a las personas a vacunarse cuando puedan. El programa incluirá publicidad desarrollada por The Ad Council, YouTube y otros para iniciar conversaciones entre aquellos que dudan en ser vacunados.

«Si la gente ve a sus amigos y familiares tomándolo, es mucho más probable que lo tomen», dijo Evans. «Si la gente piensa en lo que realmente hace tomar la vacuna en términos de reunir a sus amigos y familiares, es mucho más probable que la tomen».

Para Evans, Gómez es un anfitrión ideal para presionar esos puntos a las personas que más necesitaban escucharlos.

«Selena Gomez es obviamente una líder increíble por derecho propio», dijo. «Tiene uno de los mayores seguidores sociales del planeta, y también es una verdadera líder entre los jóvenes y en la comunidad latina».

Gómez, por su parte, dijo sentirse honrada de ser elegida.

«Este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a tomar la vacuna COVID-19 cuando esté disponible para ellos, pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de vacunas equitativamente y que reúnan a la gente para una noche de música de una manera que no se ha sentido posible en el último año», dijo el cantante de «Lose You to Love Me» en un comunicado. «No puedo esperar para ser parte de ella.»

Durante años, Global Citizen ha utilizado el poder de las conexiones de las celebridades con sus fans para crear un movimiento de «acción colectiva» que muestra a los líderes gubernamentales lo populares que pueden ser ciertos programas. Sus Festivales Ciudadanos Globales anuales en Central Park han aumentado sus objetivos de eliminar la pobreza extrema para 2030 con la ayuda de los fans de Beyonce o Coldplay o Stevie Wonder hablando con líderes mundiales en las redes sociales.

El grupo espera hacerlo de nuevo con «VAX Live».

«Creo que al crecer, a todos nos enseñaron lo que yo llamaría ‘la visión de Sally Struthers de la caridad, si doy unos dólares aquí y allá, eso marcará la diferencia'», dijo Evans. «Esa metodología no sólo no es escalable, sino que en realidad es sólo migajas fuera de la mesa. No le va a dar una comida a nadie. No va a construir ninguna sostenibilidad a largo plazo. Creemos en el poder de la «acción colectiva» porque sabemos que estamos tratando de cambiar los sistemas que mantienen a la gente pobre».