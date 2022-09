El Talento musical, el empresariado y la Diplomacia salvadoreña en Maryland

El sábado 17, en el Wheaton Town Center, se congregó parte de la Comunidad salvadoreña para participar en el evento organizado por el Consulado General de El Salvador, denominado “Promoción para la inversión y el desarrollo del turismo en El Salvador”. Fue meritorio presenciar el entusiasmo de los presentes por conocer y tomar ventaja de los planes de inversión, acompañamiento y asesoría que ofrecen diversas entidades del Estado salvadoreño. Y al final hubo un momento cultural.

Siempre la alegría es la mejor manera de terminar eventos como el comentado. Y el toque jovial y de fiesta estuvo a cargo de la revelación en la música urbana, la salvadoreña ALBY J., quien agasajó al público interpretando la melodía “SEGUIR VIVIENDO” cuya lírica está insuflada por positivismo y una colosal esperanza por un mañana mejor, donde reinará el amor. La canción ha sido escrita, en su mayoría, por la conocida empresaria salvadoreña Dora Escobar.

La presentación fue acompañada por un fabuloso video, donde Dora Escobar personaliza su autoría al ser protagonista de la ambientación e introducción del tema en sí. Dice al principio la pieza: «El mañana es incierto, Oh Oh/ Ahora es el tiempo, Oh Oh/ de abrazar de verdad/ de amar de verdad y hablar con la verdad/ porque los tiempos han cambiado Oh/ la libertad se ha esfumado/ y ahora tenemos que vivir con precaución/ y mucho cuidado.»

Y el coro, con cierta algarabía, se repite dos veces en la presentación: «Quiero seguir viviendo y respirando/ el aire puro como ayer;/ y a los pajarillos quiero oír cantando, / cada día en cada amanecer, / quiero ver la alegría de los niños/ jóvenes y abuelos/ en el mundo disfrutar / y expresarles lo mucho que yo los quiero Oh/ poderles abrazar.»

Y entre versos que evocan reflexión, revalorización, amor y respeto, destacan: «Es tiempo de aprender a vivir sin juzgarnos/ démonos la mano eh! Y cuidémonos la espalda como verdadero hermano/ esto va pa el mundo entero/ aquí no hay raza ni color/ la igualdad va primero.» Dora Escobar comenta: nacieron en mi alma durante los días de encierro en la Pandemia.

“Dorita Escobar”, como le dice ALBY J., explica que siempre ha trabajado mucho y se ha esmerado en hacer el bien entre la Comunidad salvadoreña e incluso Centroamericana, pero en los días de cuarentena obligatoria, se dio cuenta que la prioridad es la familia, los valores, la disposición de ser feliz y de convivir y compartir con los seres queridos. Y por eso escribió la canción y luego llamó a ALBY J., porque sabe de su talento y le pidió escribir la música y aportar su talento y creatividad. De esta sinergia salió un bello video.

El mensaje es claro, recalca la autora: haz el bien, siempre que puedas e irradia paz y luz a tu derredor. También expresó su gratitud a la cantante de música urbana ALBY J, quien ha estudiado música durante tres años y además de intérprete, también escribe su propia música. El video que fusiona el talento de Dora Escobar y la intérprete puede disfrutarse en la siguiente dirección: https://www.youtube.com/watch?v=feEIrvwXygA

Desde esta tribuna cultural, donde promovemos el talento expresado en diferentes ramas artísticas, felicitamos a la empresaria Dora Escobar, quien ha hecho tiempo y retomado su inspiración para enviar y socializar un mensaje de esperanza, en momentos tan urgentes como los presentes. Y le deseamos muchos éxitos en su emergente carrera artística a ALBY J., quien puede ser encontrada en las diferentes plataformas digitales.

(*) Escritor de la Diáspora salvadoreña en EE. UU y Magister en Literatura Hispanoamericana.