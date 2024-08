El rapero Nelly es arrestado y acusado de posesión de drogas ilegales

El rapero Nelly fue arrestado la madrugada del miércoles en un casino del área de St. Louis, y la Patrulla de Carreteras de Missouri dijo que un oficial encontró cuatro pastillas de éxtasis ilegales en su cuerpo. El abogado del rapero dijo que un oficial «excesivamente entusiasta» lo atacó y realizó una búsqueda indebida.

El arresto ocurrió alrededor de las 4:45 am, y Nelly, de 49 años, fue retenida y luego liberada por la policía en Maryland Heights, Missouri, dijo la patrulla en un breve informe en línea. El suburbio de St. Louis es el hogar del Hollywood Casino and Hotel, y el abogado de Nelly, Scott Rosenblum, dijo en un comunicado el miércoles por la noche que el rapero, que creció en el área, lo visita con frecuencia.

Los registros judiciales de Missouri en línea muestran que Nelly, cuyo nombre de nacimiento es Cornell Haynes II, fue citada en junio de 2018 en Maryland Heights por conducir un vehículo sin el comprobante de seguro correspondiente. Un juez emitió una orden de arresto en diciembre de 2023, que sigue pendiente.

Rosenblum dijo que Nelly había ganado varios premios gordos de casino y que cuando él quiso cobrarlos, el oficial que habría supervisado la transacción “innecesariamente” realizó una búsqueda de órdenes judiciales. Una vez que el oficial encontró la orden judicial pendiente, esposó las manos de Nelly detrás de su espalda y “se sintió obligado” a “hacerlo desfilar por el casino frente a otros clientes”, dijo Rosenblum.

El abogado de Nelly calificó lo que el agente encontró como “presunto ‘éxtasis’” y dijo que el agente no tenía causa probable para justificar el registro. Nelly no fue notificada de la orden judicial y no sabía nada al respecto, dijo Rosenblum.

«Estoy 100% seguro de que este caso no irá a ninguna parte», dijo Rosenblum. «Y pediremos una investigación sobre la conducta de este oficial».

El informe de la Patrulla de Carreteras no proporcionó detalles sobre el arresto, y la policía de Maryland Heights no respondió a una llamada el miércoles en busca de comentarios.

Rosenblum dijo que en circunstancias similares, “a cualquier otro ciudadano se le habría dicho que se ocupara del asunto y se le habría permitido seguir su camino”.

Nelly, tres veces ganador del premio Grammy, es conocido por éxitos como «Hot in Herre» y «Just A Dream». Ha tenido cuatro éxitos número uno y ha recibido nueve premios Billboard Music Awards. Recientemente finalizó una serie de actuaciones con Janet Jackson como invitado especial en su gira.

Ganó los premios Grammy en 2002 por Mejor colaboración de rap/canto y Mejor interpretación solista de rap masculino, y su canción “Nellyville” fue nominada ese año tanto a Mejor álbum de rap como a Álbum del año. También ganó un Grammy al año siguiente por Mejor interpretación de rap de un dúo o grupo por “Shake Ya Tailfeather”.

Además de su carrera discográfica, Nelly ha aparecido en varias películas y series de televisión, incluida la película deportiva “The Longest Yard” y una serie de telerrealidad de BET con su familia. El artista anunció en abril que estaba comprometido con la cantante y actriz Ashanti y que la pareja está esperando un bebé.

En abril de 2015, Nelly fue arrestado y enfrentó cargos por delitos graves relacionados con drogas en Tennessee después de que la Patrulla de Carreteras de Tennessee detuviera el autobús en el que viajaba al este de Nashville. Más tarde se declaró culpable de un delito menor y logró que se borraran sus antecedentes después de menos de un año de libertad condicional.

Nelly también fue arrestado en octubre de 2017 en Auburn, Washington, al sur de Seattle, después de que una mujer alegara que él la había agredido sexualmente en su autobús de gira. Rosenblum dijo entonces que las acusaciones eran falsas. La mujer demandó a Nelly, quien presentó una contrademanda y llegaron a un acuerdo sobre sus demandas legales en septiembre de 2018.