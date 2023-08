El patrimonio de Whitney Houston anuncia la segunda gala anual Legacy of Love con BeBe Winans, Kim Burrell

Este año, Whitney Houston habría cumplido 60 años y se está planeando una celebración especial para recaudar dinero para una buena causa para su cumpleaños.

El patrimonio de Houston, Sony y Primary Wave Music organizarán la segunda edición anual de Whitney Houston Legacy of Love el 9 de agosto, que beneficiará a la fundación de la difunta cantante con el objetivo de ayudar a los jóvenes.

Los amigos cercanos de Houston, BeBe Winans y Kim Burrell, se presentarán en la gala en el Hotel St. Regis de Atlanta, al igual que el hermano de Whitney, Gary, quien estuvo de gira con ella durante tres décadas.

“Cuando cumplí 50 años, Whitney me dio dos celebraciones: una en Irlanda y otra en Londres. Ahora siempre les digo a todos que uno de ellos era para ella”, dice Pat Houston , la cuñada de Whitney Houston y la ejecutora de su patrimonio. Houston murió en febrero de 2012 a los 48 años. “Este año es Whitney a los 60, todos esperamos ser parte del poder del amor en esa sala”.

Houston fundó la Fundación Whitney Houston para Niños en 1989 con el objetivo de empoderar a los jóvenes, brindar recursos a niños sin hogar, otorgar becas universitarias y recaudar fondos para organizaciones benéficas como Children’s Defense Fund y St. Jude Children’s Research.

Una subasta benéfica recaudará dinero para la fundación, que ahora se llama Whitney E. Houston Legacy Foundation.

“Vamos a subastar un hermoso vestido lavanda que llevó Dolly Parton cuando cantó ‘I Will Always Love You’ en el especial ‘100 Greatest Love Songs of Country Music’ de Country Music Television en 2004”, dice Pat Houston. “Este vestido es particularmente especial porque es lavanda, y la lavanda es el color favorito de Whitney”.

La canción, originalmente escrita por Parton, fue grabada por Houston y se convirtió en uno de sus grandes y eternos éxitos. La Recording Industry Association of America (RIAA) lo certificó como diamante a principios del año pasado, lo que significa que la pista vendió y transmitió 10 millones de unidades equivalentes en los Estados Unidos. Se convirtió en su primer sencillo de diamante y convirtió a Houston en la tercera mujer en alcanzar el estatus de diamante tanto con un sencillo como con un álbum, siguiendo a Mariah Carey y Taylor Swift .

Clive Davis actuará como presidente honorario. El presidente de la Academia de Grabación, Harvey Mason jr. está programado para asistir. También se esperan Larry Jackson de Gamma y el director musical de Whitney Houston, Rickey Minor.

“Siempre le digo a la gente que Whitney es la estrella”, dijo Pat Houston. “Todos en esa sala son miembros de la realeza, pero ella es leal, y todavía lo demuestra”.