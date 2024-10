El hermano de Madonna, Christopher Ciccone, murió a los 63 años

Christopher Ciccone, artista polifacético, bailarín, diseñador y hermano menor de Madonna , falleció. Tenía 63 años.

Ciccone murió el viernes en Michigan, según informó su representante Brad Taylor a The Associated Press el domingo. Tenía cáncer.

Madonna publicó el domingo un homenaje a él en Instagram con un carrusel de fotos de todos los años.

“Durante mucho tiempo fue el ser humano más cercano a mí”, escribió. “Es difícil explicar nuestro vínculo, pero surgió de la comprensión de que éramos diferentes y que la sociedad nos iba a dar una paliza por no seguir el status quo. Nos tomamos de la mano y bailamos a través de la locura de nuestra infancia”.

Madonna escribió que descubrir la danza en su pequeño pueblo del Medio Oeste los salvó a ambos, y que su profesora de ballet creó un espacio seguro para que su hermano fuera gay.

Bailarín desde su juventud, Ciccone estuvo profundamente vinculado al ascenso de su hermana al estrellato pop en la década de 1980, apareciendo en videos musicales como «Lucky Star», dirigiendo artísticamente su gira mundial Blond Ambition y trabajando como director de gira para The Girlie Show. También dirigió videos musicales para Dolly Parton y Tony Bennett.

“En lo que se refiere al buen gusto, mi hermano era el Papa y había que besar el anillo para recibir su bendición”, escribió Madonna. “Era pintor, poeta y visionario. Yo lo admiraba. Tenía un gusto impecable y una lengua afilada que a veces usaba contra mí, pero yo siempre lo perdonaba”.

En 2008, Ciccone publicó una autobiografía que se convirtió en un éxito de ventas, titulada Life with My Sister Madonna (La vida con mi hermana Madonna), en la que escribió sobre su tensa relación, sus enredos románticos y sus recuerdos de la época en que estuvo de gira con ella. Durante dos décadas, estuvo a su lado, coreografiando, dirigiendo, vistiendo y ayudando a su hermana. También diseñó los interiores de sus casas en Nueva York, Miami y Los Ángeles. Dijo que, a veces, era un poco como un matrimonio.

“Fue un arma de doble filo”, le dijo a Good Morning America en 2008. “Nadie me estaba encadenando para que me quedara”.

El libro y sus descripciones sin filtros de las hazañas del famoso círculo de su hermana también afectaron a algunas de sus amistades en Hollywood. Varios años después, en 2012, en torno al lanzamiento de una colección de zapatos que él diseñó, le dijo a The Standard que él y su hermana estaban “en un nivel perfectamente agradable” y en contacto.

“No trabajo para ella y es mejor así”, dijo.

En los últimos años, Ciccone se mudó a la península inferior de Michigan para estar más cerca de su familia. En 2016, Ciccone se casó con Ray Thacker, un actor británico que estuvo a su lado cuando murió.

Madonna escribió que cuando él se enfermó, ambos encontraron la manera de volver a estar juntos.

“Me alegro de que ya no sufra”, escribió. “Nunca habrá nadie como él. Sé que está bailando en alguna parte”.

Madonna también perdió a su madrastra, Joan Clare Ciccone, por cáncer hace apenas unas semanas, y a su hermano mayor Anthony Ciccone a principios de 2023.