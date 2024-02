El cantautor de ‘Beer For My Horses’ Toby Keith ha muerto tras luchar contra el cáncer de estómago

Toby Keith, cantautor de “Beer For My Horses”, falleció. Tenía 62 años.

Keith, que luchaba contra un cáncer de estómago, falleció pacíficamente el lunes rodeado de su familia, según un comunicado publicado en el sitio web del cantante de country. «Luchó su lucha con gracia y coraje», dice el comunicado. Fue diagnosticado en 2022.

A veces una figura polarizadora en la música country, el cantante de 6 pies 4 pulgadas irrumpió en los años del boom del country de la década de 1990, forjando una identidad en torno a su arrogancia machista y pro-estadounidense y escribiendo canciones que a los fanáticos les encantaba escuchar. A lo largo de su carrera, chocó públicamente con otras celebridades y periodistas y, a menudo, rechazó a los ejecutivos discográficos que querían suavizar sus asperezas.

Era conocido por su abierto patriotismo en canciones posteriores al 11 de septiembre como “Courtesy of the Red, White and Blue” y melodías bulliciosas de bar como “I Love This Bar” y “Red Solo Cup”. Tenía una voz poderosa y retumbante, un sentido del humor irónico y un rango que transmitía canciones de amor además de canciones para beber.

Entre sus 20 éxitos número uno en Billboard se encuentran “How Do You Like Me Now?!”, “Should’ve Been a Cowboy”, “Tan Good As I Once Was”, “My List” y “Beer for My Horses”. a dúo con Willie Nelson.

Keith trabajó como matón en los campos petroleros de Oklahoma cuando era joven, luego jugó fútbol semiprofesional antes de lanzar su carrera como cantante.

«Escribo sobre la vida, canto sobre la vida y no analizo demasiado las cosas», dijo Keith a The Associated Press en 2001, tras el éxito de su canción «I’m Just Talking About Tonight».

Keith aprendió buenas lecciones en los florecientes campos petroleros, lo que lo fortaleció, pero también le mostró el valor del dinero.

“El dinero que se podía ganar era increíble”, dijo Keith a The Associated Press en 1996. “Salí de la escuela secundaria en 1980 y me dieron este trabajo en diciembre de 1979, 50.000 dólares al año. Yo tenía 18 años”.

Pero la industria petrolera nacional colapsó y Keith no había salvado. “Eso casi nos rompió”, dijo. “Así que acabo de aprender. Esta vez he cuidado mi dinero”.

Pasó un par de temporadas como ala defensiva de los Oklahoma City Drillers, un equipo agrícola de la ahora desaparecida Liga de Fútbol de Estados Unidos. Pero encontró dinero constante tocando música con su banda en todo el circuito de carretera de tierra roja en Oklahoma y Texas.

“A lo largo de todo este asunto, lo único constante que tuvimos fue la música”, dijo. “Pero es difícil sentarse y decir: ‘Voy a hacer fortuna cantando o escribiendo música’. No tenía contactos.”’

Finalmente, su camino lo llevó a Nashville, donde atrajo el interés del director de Mercury Records, Harold Shedd, mejor conocido como productor del exitoso grupo Alabama. Shedd lo llevó a Mercury, donde lanzó su disco debut platino, «Toby Keith», en 1993.

«Should’ve Been a Cowboy», su gran éxito, fue reproducido 3 millones de veces en estaciones de radio, lo que la convirtió en la canción country más reproducida de la década de 1990.

Pero el enfoque del sello en la estrella global Shania Twain eclipsó al resto del roster y Keith sintió que los ejecutivos estaban tratando de empujarlo en una dirección pop.

“Intentaban hacerme llegar a un compromiso y yo vivía una existencia miserable”, dijo Keith a la AP. «Todo el mundo intentaba moldearme para convertirme en algo que no era».

Después de una serie de álbumes que produjeron éxitos como «Who’s That Man» y una versión de «I’m So Happy I Can’t Stop Crying» de Sting, Keith se mudó a DreamWorks Records en 1999.

Fue entonces cuando su programa de varias semanas «¿Cómo te gusto ahora?» despegó y se convirtió en su primera canción en llegar al Top 40 de las listas. En 2001, ganó el premio a vocalista masculino del año y álbum del año en los premios de la Academia de Música Country, exclamando desde el escenario: “He esperado mucho tiempo por esto. ¡Nueve años!»

Canciones como «I Wanna Talk About Me», una canción hablada escrita por Bobby Braddock sobre un hombre frustrado por una pareja habladora, llamaron la atención por su similitud con la cadencia del rap, que Keith desestimó. «La van a llamar canción de rap, (aunque) no hay nadie haciendo rap que la llame rap», dijo a la revista «Billboard» en 2001.

Keith solía mostrar su política en la manga, especialmente después de los ataques terroristas en suelo estadounidense en 2001, y al principio dijo que era un demócrata conservador, pero luego afirmó que era independiente. Ha tocado en eventos para los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, este último le otorgó una Medalla Nacional de las Artes en 2021. Sus canciones y sus opiniones contundentes a veces le causaron polémicas, que parecía cortejar.

Su canción de 2002, “Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)” incluía una amenaza: “Te pondremos una bota en el trasero. Es el estilo americano” – a cualquiera que se atreviera a meterse con Estados Unidos.

Esa canción fue retirada de un especial patriótico del 4 de julio de ABC después de que los productores la consideraron demasiado enojada para el programa. El cantautor Steve Earle calificó la canción de Keith como «complacer los peores instintos de la gente en un momento en el que están heridos y asustados».

Luego estuvo la disputa entre Keith y The Chicks (anteriormente llamadas Dixie Chicks), quienes se convirtieron en el blanco de la ira de Keith cuando la cantante Natalie Maines dijo a una multitud que estaban avergonzadas del entonces presidente George W. Bush. Maines también había calificado previamente la canción de Keith de «ignorante».

Keith, que anteriormente había afirmado que apoyaba la libertad de cualquier artista para expresar su opinión sobre política, utilizó una fotografía manipulada de Maines con una imagen de Saddam Hussein en sus conciertos, lo que enfureció aún más a sus fans.

Maines respondió vistiendo una camiseta con las letras «FUTK» en el escenario de los Premios ACM de 2003, lo que mucha gente creía que era un mensaje vulgar para Keith.

También criticó públicamente al actor Ethan Hawke, quien había escrito una historia en “Rolling Stone” que describía una discusión entre Kris Kristofferson y una estrella country anónima que se parecía mucho a Keith. Durante una conferencia de prensa entre bastidores durante una entrega de premios, Keith estaba furioso con Hawke (y con los periodistas por repetir la historia) por lo que llamó una «mentira ficticia (improperio)».

Keith, quien ha reconocido que guarda rencores, abandonó los premios ACM en 2003 temprano porque había sido desairado en categorías anteriores, lo que le hizo perderse cuando fue anunciado como artista del año. Vince Gill aceptó en su nombre. Regresó al año siguiente y ganó el primer premio por segundo año consecutivo, junto con el de mejor vocalista masculino y álbum del año por “Shock ‘n Y’all”.

Sin embargo, su postura promilitar no fue sólo material para canciones. Realizó 11 giras de la USO para visitar y tocar para las tropas que sirven en el extranjero. También ayudó a recaudar millones para organizaciones benéficas a lo largo de su carrera, incluida la construcción de una casa en Oklahoma City para niños y sus familias que luchan contra el cáncer.

Después de que Universal Music Group adquiriera DreamWorks, Keith comenzó de nuevo, fundando su propio sello discográfico, Show Dog, en 2005 con el ejecutivo discográfico Scott Borchetta, quien lanzó su propio sello Big Machine al mismo tiempo.

“Probablemente el 75 por ciento de la gente de esta ciudad piensa que fracasaré, y el otro 25 por ciento espera que fracase”, dijo ese año.

Más tarde, el sello se convirtió en Show Dog-Universal Music y tenía a Keith, Trace Adkins, Joe Nichols, Josh Thompson, Clay Walker y Phil Vassar en su lista.

Sus éxitos posteriores incluyeron “Love Me If You Can”, “She Never Cried In Front of Me” y “Red Solo Cup”. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2015.

Fue honrado por la organización de derechos de interpretación BMI en noviembre de 2022 con el premio BMI Icon, unos meses después de anunciar su diagnóstico de cáncer de estómago.

«Siempre sentí que escribir canciones era la parte más importante de toda esta industria», dijo Keith a la multitud de compañeros cantantes y escritores.