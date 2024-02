El Ballet Hispánico engalana el escenario del Centro de Música del Strathmore

Photo Credit: Linea Recta by Ben McKeown, courtesy of the American Dance Festival

El aclamado Ballet Hispánico tomará el escenario del Centro de Música en Strathmore el 8 de febrero de 2024 a las 8 pm, llevando su energía vibrante y narraciones poderosas a los residents del DMV. Durante más de 50 años, el Ballet Hispánico ha sido una fuerza líder en el mundo de la danza, celebrando y explorando las culturas latinas a través de actuaciones innovadoras, programas de formación transformadores e iniciativas de participación comunitaria impactantes.

Fundado por Tina Ramirez, receptora de la Medalla Nacional de las Artes, el Ballet Hispánico nació del deseo de amplificar la experiencia hispana y desafiar los estereotipos arraigados. Hoy, el director artístico Eduardo Vilaro, un reconocido coreógrafo nacido en Cuba y ex miembro de la compañía, continúa este legado con su enfoque audaz y ecléctico de la danza contemporánea. Inspirándose en el panorama cultural en evolución de Estados Unidos, la coreografía de Vilaro entrelaza los hilos espirituales, sensuales e históricos de las culturas latinas, creando piezas profundamente conmovedoras y que hacen reflexionar.

Más allá de cautivar al público con su exquisita maestría, el Ballet Hispánico está profundamente comprometido con el fomento de la conciencia social y la expresión artística. Su dedicación a la educación artística brinda valiosas oportunidades para personas de todos los orígenes, nutriendo la creatividad y enriqueciendo las comunidades de todo el país.

Esta presentación en el Centro de Música del Strathmore promete ser un viaje cautivador al corazón de la cultura latina. Sea testigo del poder de la danza cuando el talentoso conjunto del Ballet Hispánico da vida a la visión de Vilaro, dejando una impresión duradera en su mente y emociones.

¡No pierda la oportunidad de experimentar la magia del Ballet Hispánico!

Las entradas están disponibles ahora a través de la taquilla del Centro de Música en Strathmore.

Información adicional:

Fecha: 8 de febrero de 2024

Hora: 8 pm

Lugar: Centro de Música en Strathmore,

5301 Tuckerman Lane, North Bethesda, MD 20852

Entradas: Compra en línea o llama a la taquilla al 301-581-5100

https://www.strathmore.org/smartseat/?itemNumber=20827#/