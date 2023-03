El actor Jonathan Majors arrestado por cargos de asalto

El actor Jonathan Majors fue arrestado el sábado en Nueva York por cargos de estrangulación, agresión y acoso, dijeron las autoridades. El domingo, un abogado de Majors dijo que hay pruebas de que es “totalmente inocente”.

La policía de la ciudad de Nueva York dijo que Majors, protagonista de las películas recientemente estrenadas «Creed III» y «Ant-Man and The Wasp: Quantumania», estuvo involucrada en una disputa doméstica con una mujer de 30 años. La policía respondió alrededor de las 11 am del sábado a una llamada al 911 dentro de un apartamento en el barrio de Chelsea en Manhattan.

“La víctima informó a la policía que fue agredida”, dijo un portavoz de la policía de Nueva York en un comunicado. “Los oficiales pusieron bajo custodia al hombre de 33 años sin incidentes. La víctima sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital del área en condición estable”.

Un representante de Majors negó cualquier irregularidad por parte del actor.

“No ha hecho nada malo”, dijo el sábado el representante en un correo electrónico a la AP. “Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto”.

El domingo, una abogada de Majors, Priya Chaudhry, salió con más fuerza y ​​dijo que Majors “probablemente es víctima de un altercado con una mujer que conoce” y culpó del incidente a que la mujer tenía “una crisis emocional”.

Chaudhry dijo que había pruebas que absolvían a Majors, incluidas “imágenes de video del vehículo donde tuvo lugar este episodio, el testimonio del conductor y otras personas que vieron y escucharon el episodio, y lo más importante, dos declaraciones escritas de la mujer retractándose de estas acusaciones. ”

Un correo electrónico en busca de comentarios adicionales de la policía de Nueva York basado en las afirmaciones de Chaudhry no fue respondido de inmediato el domingo.

Majors fue procesado el domingo por una denuncia que involucra cargos menores por asalto y acoso agravado, dijo la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. Un juez ordenó que Majors fuera liberado bajo palabra el sábado por la noche con una orden de protección limitada. Estaba programado para comparecer ante el tribunal el 8 de mayo.

Mientras tanto, el Ejército de los EE. UU. suspendió su campaña publicitaria televisiva con Majors que estaba destinada a audiencias más jóvenes. La Oficina de Marketing Empresarial del Ejército dijo en un comunicado el domingo que el Ejército de los EE. UU. está “profundamente preocupado por las acusaciones en torno a su arresto”.

“Si bien el Sr. Majors es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, la prudencia dicta que retiremos nuestros anuncios hasta que se complete la investigación de estas acusaciones”, dijo la oficina en un comunicado.

Majors es una de las estrellas de más rápido crecimiento en Hollywood. Después de abrirse paso en «The Last Black Man in San Francisco» de 2019, Majors protagonizó «Da 5 Bloods», «The Harder They Fall» y «Devotion» del año pasado. También protagoniza la reciente participación en el Festival de Cine de Sundance «Magazine Dreams», que Searchlight Pictures estrenará en diciembre.