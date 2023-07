Drag queens en comunidades conservadoras

En las profundidades de la región carbonífera de Pensilvania, la familia drag Daniels disfruta de algún tipo de exuberancia casi todos los fines de semana.

Organizan eventos de bingo para recaudar fondos con entradas agotadas en el salón social de los bomberos Nescopeck Township Volunteer Fire Co., lleno de personas de todas las edades que se ríen a carcajadas y cantan. También actúan en bares y restaurantes locales con almuerzos con mimosas, para despedidas de soltera, para militares, familiares y amigos.

Leen en los jardines a niños vestidos con sus mejores galas de domingo. “Coat of Many Colors”, de Dolly Parton, es un libro favorito tanto para los artistas como para los niños.

En una serie de pueblos que se extienden a lo largo de una veta de carbón, el brillo de las drag queens y los kings de los pueblos pequeños ilumina una forma de vida arraigada en el hollín, la familia y una comprensión conservadora del mundo.

Aquí se mezclan dos tradiciones muy antiguas, y sobre todo felizmente, en contraste con los feroces vientos políticos que han afectado las actuaciones de drag y los derechos más amplios de las personas LGBTQ+ en los estados republicanos desde Utah y Texas hasta Tennessee y Florida.

Una tradición es la visión de la familia como mamá, papá e hijos, simple y llanamente.

La otra, que se remonta a antes de los tiempos de Shakespeare, es el drag, una expresión artística llamativa, orgullosa y sísmicamente extravagante de la fluidez de género. No es sencillo, pero igualmente es una tradición que se expresa en ciudades culturalmente aventureras.

A pesar de esto, la familia travesti Daniels está firmemente entretejida en la estructura de la comunidad de la zona, donde los votantes se inclinaron sólidamente por Donald Trump, un republicano, en las últimas elecciones. Es más probable que sus problemas provengan de los políticos que aprueban leyes que restringen lo que pueden hacer.

Hasta el momento, no han surgido prohibiciones que limiten las actuaciones de la familia Daniels. Se presentó un proyecto de ley en el Senado estatal destinado a prohibir los espectáculos de drag en lugares públicos, pero sigue estancado en un comité con pocas perspectivas de avanzar.

Alexus Daniels, la matriarca, era hija de un minero del carbón y una trabajadora textil que “nació con un espíritu femenino”. Trabaja en el hospital local como asistente técnica de resonancia magnética.

Jacob Kelley, que interpreta a la drag queen Trixy Valentine, es un educador y activista LGBTQ+ con una maestría en sexualidad humana.

Harpy Daniels, la gemela de Trixy, es un marino de Estados Unidos y ha tenido tres campañas en el portaaviones USS Ronald Reagan. Pronto, ese marinero, el suboficial de primera clase Joshua Kelley, que acaba de volver a alistarse, se mudará de una base en Norfolk, Virginia, a una en España, y tiene planes de empacar una peluca “y tal vez uno o dos atuendos lindos, pero nada exagerado”.

Aparte de los gemelos, los artistas drag en este círculo son familia por elección, no genes. El suyo es un oasis en el que sienten que pertenecen.

“Nunca tuve una persona como yo al crecer”, dijo Trixy, “y ahora puedo ser eso para todos los demás.

“Había una maldición por ser una persona queer en una comunidad rural: la maldición era que nos mudáramos… porque no hay nadie como nosotros aquí, no hay nadie que pueda entendernos”.

“Y ser drag ahora puede ser un lugar o algo para mostrarle a la gente como tú que no te tienes que ir a las ciudades. Que está aquí en tu patio trasero”.

The Associated Press siguió a la familia Daniels durante más de un año. Entre ellos:

Alexus Daniels, drag queen.

El primer recuerdo de la drag queen Daniels es el joyero de su bisabuela. Con Cyndi Lauper y las Pointer Sisters a todo volumen, se envolvía en mantas tejidas para hacer pantomima de canto y bailar para su familia. “No tenía idea de que era drag o gay”, dice ella. ”¡Sólo me estaba divirtiendo!”

Al estudiar la secundaria mejoró su estilo de Halloween. Pronto hizo su primera actuación de drag en la pequeña pueblo carbonífero de Weishample en Pensilvania.

“Todavía no había salido del closet en ese momento”, dice Alexus. “Ni siquiera estaba seguro de si era gay. ¡Sabía que me atraían los chicos y amaba todo lo femenino! Guardé este lado de mí para mí y para mis mejores amigos mientras crecía, quienes realmente no vieron nada extraño al respecto”.

Trixy Valentine, alias Jacob Kelley, drag queen.

En su adolescencia, Joshua fue el primero en convertirse en drag. Jacob comenzó unos seis meses después, con un vestido blanco de Marilyn Monroe en un concurso de aficionados en 2014.

El estilo drag de Trixy es ecléctico, pero ya sea inocente o feroz, hay brillo: “Solo quiero brillar cuando la luz me golpea”.

“Me declaré no binaria hace unos años porque comencé a aprender, ¿qué es lo que más me gusta del drag?”, dice Kelley. “Es esa feminidad, ese toque tan simple”.

“No soy un hombre”, dice Kelley. “Nunca me veré como un hombre. Y tampoco me veo como una mujer. Me veo más allá de eso”.

En marzo, la familia travesti de Daniels organizó una partida de bingo en el salón social de los bomberos de Nescopeck, que estaba lleno con más de 300 personas para recaudar fondos para un teatro cercano.

En redes sociales se podía ver a un pequeño grupo de manifestantes fuera de la sala de bingo, sosteniendo carteles y rezando el rosario. Trixy se dirigió a la multitud en el interior jugando bingo.

“Hay cientos de nosotros en esta sala y sólo nueve de ellos en la calle”, dijo Trixy. “Así que todo lo que tengo que decir es que no me importa en lo que creas. Pero me obligues y me digas que no debería estar aquí porque crees que estoy equivocado”.

“El Señor me dio la vida a mí también”.

Trixy vestía una larga peluca azul y un traje de Morgan Wells con una sobrefalda, un puño levantado con los colores de la bandera del Orgullo en el pecho.

“Muy bien”, dijo Trixy. “¡Juguemos un poco de bingo!”. La multitud la vitoreó.

Harpy Daniels, alias Joshua Kelley, suboficial de primera clase de la Marina de Estados Unidos y drag queen.

Hasta 2011, las fuerzas armadas aplicaron la política de “no preguntes, no digas”, que aceptaba a las personas LGBTQ+ solo si no decían nada sobre su orientación sexual.

Pero después de que Kelley se alistó en 2016, se encontró con lo contrario, llamado “pregunta y cuenta”. Un comandante preguntó qué pronombre prefería. Joshua, aliviado por la aceptación implícita en la pregunta, le dijo que cualquier pronombre serviría.

Ahora, el marinero es una sensación en las redes sociales y fue nombrado “embajador digital” por la Armada, y se comunica con la comunidad LGBTQ+ y otras personas que han sido marginadas: “Estoy muy orgulloso de usar este uniforme”.

Kitty DeVil, alias Emily Poliniak, drag queen.

Kitty, una mujer trans, describe su estilo como “punk y mucha narración”. Su inspiración: Adore Delano, finalista de 2014 en “RuPaul’s Drag Race”.

“Ella era lo que yo quería ser: esta chica punk ruda que lucía hermosa sin sacrificar su estilo”, dice Kitty.

Kitty dice que sus actuaciones son divertidas y llenas de energía, pero también “un faro”.

“Porque incluso en nuestra comunidad LGBTQ, hay marginados y personas que no sienten que son como los demás”, dice Kitty. “Así que quería hacer un faro para todas esas personas que se sienten raras y diferentes y pueden realmente no encuentran su lugar en la sociedad”.

Xander Valentine, alias Gwen Bobbie, drag king.

Más de una década después de que se quedó impresionada al ver su primer espectáculo de drag, Trixy invitó a Xander a unirse a la familia.

Xander tiene un lado enérgico y familiar, así como un lado sexy y cautivador. Confundir a la gente sobre el género es intencional, rompe barreras.

“Trato de crear un tema consistente de masculinidad en mis actuaciones”, dice Xander. “Aunque me pinto la cara, uso pelucas y me adorno con pedrería, generalmente interpreto canciones cantadas por hombres y adapto mis disfraces más hacia los trajes y corbatas”.

“Mi objetivo personal como king es que el público cuestione mi identidad de género fuera del escenario”.

¿Por qué? Es para transmitir el mensaje, dice Xander, de que “está bien no saber de inmediato cómo se identifica una persona o por quién se siente atraída, y aun así ser amable con ella”.

“Está bien aceptar a alguien como diferente, incluso si no lo entiendes completamente”.