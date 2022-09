Coolio, rapero de ‘Gangsta’s Paradise’, muere a los 59 años

Coolio, el rapero que estuvo entre los nombres más importantes del hip-hop de la década de 1990 con éxitos como «Gangsta’s Paradise» y «Fantastic Voyage», murió el miércoles a los 59 años, dijo su manager.

Coolio murió en la casa de un amigo en Los Ángeles, dijo a The Associated Press el veterano manager Jarez Posey. La causa no quedó clara de inmediato.

Coolio ganó un Grammy a la mejor interpretación de rap en solitario por «Gangsta’s Paradise», el éxito de 1995 de la banda sonora de la película de Michelle Pfeiffer «Dangerous Minds» que incluía una muestra de la canción de 1976 de Stevie Wonder «Pastime Paradise» y se reproducía constantemente en MTV.

El Grammy, y el apogeo de su popularidad, llegó en 1996, en medio de una feroz disputa entre las comunidades hip-hop de las dos costas, que poco después acabaría con la vida de Tupac Shakur y The Notorious BIG.

Coolio logró mantenerse mayormente por encima del conflicto.

“Me gustaría reclamar este Grammy en nombre de toda la nación del hip-hop, la costa oeste, la costa este y en todo el mundo, unidos nos mantenemos, divididos caemos”, dijo desde el escenario al aceptar el premio.

Nacido Artis Leon Ivey Jr., en Monessen, Pensilvania al sur de Pittsburgh, Coolio se mudó a Compton, California. Pasó algún tiempo cuando era adolescente en el norte de California, donde su madre lo envió porque sentía que la ciudad era demasiado peligrosa.

Dijo en entrevistas que comenzó a rapear a los 15 años y sabía que a los 18 era lo que quería hacer con su vida, pero iría a la universidad comunitaria y trabajaría como bombero voluntario y en la seguridad del aeropuerto antes de dedicarse a tiempo completo a la cadera. -escena de salto.

Su carrera despegó con el lanzamiento en 1994 de su álbum debut en Tommy Boy Records, «It Takes a Thief». Su canción de apertura, «Fantastic Voyage», alcanzaría el número 3 en el Billboard Hot 100.

Un año más tarde, «Gangsta’s Paradise» se convertiría en un sencillo No. 1, con su oscura letra inicial:

“Mientras camino por el valle de la sombra de la muerte, miro mi vida y me doy cuenta de que no queda mucho, porque he estado explotando y riéndome tanto tiempo, que incluso mi mamá piensa que mi mente está desaparecido.»

Las redes sociales se llenaron de reacciones ante la inesperada muerte.

“Esta es una noticia triste”, dijo Ice Cube en Twitter . “Soy testigo de primera mano de la rutina de este hombre hasta la cima de la industria. Descansa en paz, @Coolio”.

“Weird Al” Yankovic tuiteó “RIP Coolio” junto con una foto de los dos hombres abrazándose.

Coolio había dicho en una entrevista en el momento en que se lanzó que no estaba de acuerdo con la parodia de «Gangsta’s Paradise» de Yankovic de 1996, «Amish Paradise». Pero los dos luego hicieron las paces.

El rapero nunca volvería a tener una canción tan grande como «Gangsta’s Paradise», pero tuvo éxitos posteriores con «1, 2, 3, 4 (Sumpin’ New)» de 1996 (1996) y «CU When U llegar allí.

Las ventas de álbumes de su carrera totalizaron 4,8 millones, con 978 millones de transmisiones a pedido de sus canciones, según Luminate. Estaría nominado a seis premios Grammy en total.

Y con su personalidad distintiva, se convertiría en un elemento básico cultural, actuando ocasionalmente, protagonizando un programa de telerrealidad sobre la crianza de los hijos llamado «Las reglas de Coolio», brindando su voz para un episodio del programa animado «Gravity Falls» y brindando el tema musical para Nickelodeon. comedia de situación «Kenan y Kel».

Tuvo problemas legales ocasionales, incluida una condena en 1998 en Stuttgart, Alemania, donde la propietaria de una boutique dijo que la golpeó cuando trató de evitar que tomara mercancías sin pagar. Fue sentenciado a seis meses de libertad condicional y multado con $30,000.

Estuvo casado con Josefa Salinas de 1996 al 2000. Tuvieron cuatro hijos juntos.