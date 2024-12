‘Christmas Time’ de Mariah Carey llega a su fin

Mariah Carey es la Reina de la Navidad por una razón, y no solo porque “All I Want for Christmas Is You” encabeza las listas de éxitos de la temporada.

Carey ha convertido la canción en un acontecimiento y organiza regularmente conciertos navideños para celebrar su éxito indiscutible y su larga carrera como icono de las fiestas. Este año, se embarcó en la gira “Christmas Time”, un espectáculo de variedades que comenzó el 6 de noviembre en Highland, California, y recorrió muchas de las principales ciudades de Norteamérica, antes de concluir el martes por la noche en el Barclays Center de Brooklyn.

El espectáculo terminó frente a una multitud que lucía brillantes gorros de Papá Noel y vestidos de fiesta con lentejuelas rojas. Carey descendió al escenario en un trono con forma de copo de nieve y dirigió al público hacia algunos clásicos de la iglesia: “Silent Night” y “O Holy Night”, entre ellos.

Sus hijos, los gemelos Roc y Roe, se sumaron a la diversión. En un momento dado, Carey se desvió hacia un popurrí de sus mayores éxitos: “Emotions”, “Hero”, “Fantasy” y “We Belong Together”, entre otros.

El último momento llegó con una sorpresa inesperada: la esquiva Rihanna estaba entre el público y Carey hizo señas con el pecho durante una sesión de canto colectivo de “Always Be My Baby” en todo el estadio. Ri desapareció tan rápido como apareció, pero Carey mantuvo el impulso y concluyó de la única manera que podía: con una interpretación animada de “All I Want for Christmas Is You”.

A principios de este año, el primer álbum navideño de Carey, “Merry Christmas” de 1994, cumplió 30 años. La cantante dijo a The Associated Press que al principio se sintió aprensiva de grabar un álbum navideño y luego se rindió al espíritu festivo.

“Yo era muy joven y estaba empezando y sentía que la gente hace álbumes navideños más tarde en sus vidas. Pero ahora la gente ha comenzado a hacerlos cuando quiera, justo en el punto más alto de su carrera”, dijo. “Y decoré el estudio y me lo pasé genial”.