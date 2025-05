Buena Vista Social Club, nominada a Premios Tony

Este año, los Premios Tony llegan con empates notables en sus nominaciones, anunciadas el 1 de mayo por Sarah Paulson y Wendell Pierce. Los musicales Buena Vista Social Club, Death Becomes Her y Maybe Happy Ending empataron como las producciones más nominadas de la temporada, cada una obteniendo una codiciada nominación a Mejor Musical. (Cabe destacar que Buena Vista Social Club se posiciona como el musical más reconocido, gracias a un Premio Tony Especial otorgado a su banda).

En cuanto a las obras teatrales —que suelen tener menos categorías disponibles— John Proctor is the Villain y The Hills of California también empataron como las más nominadas, con siete candidaturas cada una, incluyendo Mejor Obra. Los musicales Dead Outlaw y Sunset Blvd. también lograron siete nominaciones, ocupando el segundo lugar entre las producciones más reconocidas del año.

Una temporada repleta de grandes estrellas trajo consigo una lista brillante de nominados en las categorías de actuación. En Actor Principal en una Obra, los nominados incluyen a George Clooney, Cole Escola, Jon Michael Hill, Daniel Dae Kim, Harry Lennix y Louis McCartney. En Actriz Principal en una Obra, las seleccionadas fueron Laura Donnelly, Mia Farrow, LaTanya Richardson Jackson, Sadie Sink y Sarah Snook.

Una de las categorías más reñidas es la de Actriz Principal en un Musical. Ya se anticipaba lo competitivo del grupo de candidatas, y el Comité de Nominaciones no decepcionó. Audra McDonald, quien ya posee seis Premios Tony, se convierte en la artista más nominada en la historia del galardón, ahora compitiendo por su séptimo Tony gracias a su poderosa interpretación de Rose en Gypsy. Las protagonistas de Death Becomes Her, Megan Hilty y Jennifer Simard, sorprendieron al lograr ambas una nominación, y Nicole Scherzinger fue reconocida por su aclamada actuación —ya ganadora del Olivier— en Sunset Blvd.. A pesar de la fuerte presencia de veteranas de Broadway, también hubo espacio para nuevos talentos: Jasmine Amy Rogers, quien debuta en Broadway con BOOP! The Musical, también fue nominada.

Los ganadores se anunciarán el 8 de junio durante la ceremonia de los Premios Tony, transmitida en vivo desde el Radio City Music Hall a las 8 p. m. ET por CBS y en streaming a través de Paramount+ en EE. UU. La actriz y cantante Cynthia Erivo, ganadora del Tony y estrella de la película Wicked, será la anfitriona del evento.