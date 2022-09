Brad Pitt y Nick Cave hacen un debut artístico sorpresa en Finlandia

El actor de Hollywood Brad Pitt y el músico australiano Nick Cave debutaron como artistas en una exhibición en Finlandia que muestra esculturas y cerámicas creadas por la estrella de cine y el cantautor.

El Museo de Arte Sara Hilden, ubicado en la ciudad de Tampere, en el sur de Finlandia, inicialmente estaba programado para exhibir únicamente la amplia variedad de obras del artista británico Thomas Houseago, conocido por sus esculturas, pero, según los informes, convenció al museo de incluir obras de sus amigos Pitt y Cueva.

«Cave y Pitt ya son reconocidos en sus respectivos campos de la música y el cine, pero esta es la primera vez que exhiben sus obras de arte, piezas que fueron creadas durante el curso de un diálogo continuo con Houseago», dijo el museo finlandés.

Pitt y Cave viajaron a Tampere, una ciudad universitaria conocida por su vibrante cultura y escena musical, para un evento previo a la inauguración el sábado. Los medios finlandeses informaron que ambos hombres reconocieron estar emocionados y nerviosos por presentar su arte en público por primera vez.

Entre las nueve obras expuestas de Pitt, de 58 años, se encuentra una estructura en forma de casa moldeada en silicona transparente y disparada con balas y un panel de yeso que representa una escena de tiro. Según los informes, Pitt comenzó a hacer arte en cerámica luego de su divorcio de Angelina Jolie en 2017.

Pitt le dijo a la emisora ​​​​pública finlandesa YLE que su trabajo se trataba de «autorreflexión».

“Se trata de, ya sabes, ¿dónde me he equivocado en mis relaciones? ¿Dónde me he equivocado? ¿Dónde soy cómplice? él dijo.

“Surgió de la propiedad de lo que yo llamo un inventario radical de uno mismo, ser real y brutalmente honesto conmigo y… tomar en cuenta a los que pude haber lastimado y los momentos en los que me equivoqué”, el Oscar estadounidense. -actor ganador y productor de cine le dijo a YLE.

Cave, conocido por su oscura voz de barítono como líder de su banda Nick Cave and the Bad Seeds, produjo una serie de figurillas de cerámica que representan la vida del diablo. Diseñó, pintó y esmaltó las 17 figuras entre 2020 y este año.

“Quería hacer un diablo porque era rojo. Y me gusta el color del esmalte rojo”, dijo Cave a YLE. “Eventualmente, decidí hacer la historia de la vida del mismo diablo”.

“Para mí, personalmente, habla de algo sobre la idea del perdón o la necesidad de ser perdonado. Es un trabajo muy personal para mí”.

La exposición se inauguró el domingo y estará abierta hasta el 15 de enero de 2023.