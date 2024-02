Beyoncé lanza nuevas canciones en Texas

Beyoncé está de regreso con dos nuevos temas country: “Texas Hold ‘Em” y “16 Carriages”.

Después de que un comercial de Verizon protagonizado por Beyoncé transmitido durante el Super Bowl terminó con la superestrella diciendo: «Están listos, lanzan la nueva música», la pregunta fue: ¿hablaba en serio? Más tarde, apareció en su página un vídeo críptico de Instagram con iconografía country, provocando el “acto ii” el 29 de marzo (el álbum de Beyoncé de 2022, “Renaissance”, se conoce con frecuencia como “Acto I: Renacimiento”).

Al final del clip, suena un valiente riff de guitarra acústica y la inconfundible voz de Bey entra en escena. Ella canta: «Esto no es Texas / No hay ningún juego / Así que coloca tus cartas, abajo, abajo», en un Tono sureño.

También aparece en su sitio web oficial . En la pestaña «música», se enumeraron dos títulos: «Texas Hold ‘Em» y «16 Carriages», que luego aparecieron como canciones completas en Tidal, YouTube y Spotify. El primero es un ritmo country y western acelerado. Ella canta en el puente Earworm: “Y que me condenen si no puedo bailar contigo / Ven a servirme un poco de licor, cariño, también / Es un boogie de la vida real y un baile de la vida real / No seas una perra. , ven a llevarlo al suelo ahora”.

El segundo, “16 Carriages”, es una grabación lenta y conmovedora con órganos ascendentes y guitarra de acero, en la que Beyoncé canta una oda al trabajo duro y al legado. “Extraño a mis hijos / Con exceso de trabajo y abrumada”, canta en el pre-coro. «Sigo trabajando en mi vida, ¿sabes? Sólo Dios lo sabe, sólo Dios lo sabe». ¡Un examen rápido de los créditos muestra que puede estar trabajando estrechamente con Tony! ¡Toñi! ¡Tono! ‘s Rafael Saadiq .

En un comercial de Verizon, en su mayoría ficticio, que se emitió momentos antes del anuncio de Instagram, Beyoncé probó varias tácticas para intentar romper Internet.

Con la ex estrella de “Veep” Tony Hale interpretando a un asesor, abre un puesto de “Lemonade”, lanza un álbum de saxofón llamado “Let’s Get Saxy”, hace su propia versión de la película “Barbie” llamada “BarBey”, vende una versión cyborg de sí misma, se postula para “Beyoncé de los Estados Unidos” y despega en un cohete para convertirse en la primera mujer en el espacio.

Después de que Hale le dice que nada de eso funcionó, ella dice por el intercomunicador de la nave espacial: «Está bien, Bey listo: suelta la nueva música».

Beyoncé también apareció pronto en la transmisión por televisión poco después en el Allegiant Stadium viendo el Super Bowl con su esposo Jay-Z.