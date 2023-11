‘Anhelos Universales’ por el Coro de Washington y la Filarmónica Nacional, dirigidos por Eugene Rogers

Washington D.C. – El Coro de Washington (The Washington Chorus, TWC) se une a la Filarmónica Nacional para presentar el programa Universal Longings | Anhelos Universales en El Centro de Música en Strathmore el domingo, 5 de noviembre de 2023 a las 3 p. m. Dirigido por Eugene Rogers, director artístico de TWC, el concierto incluirá a los artistas invitados Scott Piper (tenor) y Juan Tomás Martínez Yépez (barítono). Universal Longings | Anhelos Universales es la primera de dos colaboraciones con La Filarmónica Nacional esta temporada. Boletos y más información están disponibles aquí (https://thewashingtonchorus.org/anhelos-universales).

El concierto celebra las voces que componen el pasado y el presente, destinadas a demostrar el poder de la canción. El programa comienza con el estreno en la costa este de Breaths of Universal Longings (2023) del compositor James Lee III, y concluye con Cantata Criolla (1954) del compositor venezolano Antonio Estévez.

Breaths of Universal Longings de James Lee III (https://www.jameslee3music.com/biography) es una obra de cuatro movimientos, encargada y estrenada en el Cincinnati May Festival de 2023. La pieza incorpora una variedad de textos que comienzan con pasajes bíblicos de la historia de la creación en Génesis y termina con el poema Seeking Joy de William Henry Davies. En el último movimiento, la música continúa en un ascenso estable mientras el texto de Davies cambia de Joy, how I sought thee! («¡Alegría, cómo te busqué!») a Joy, I have found thee! («¡Alegría, te he encontrado!»), y concluye con música explosiva en el último compás.