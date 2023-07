Absuelto Kevin Spacey de cargos de agresión sexual

Kevin Spacey cautivó al jurado en su juicio por agresión sexual con humor, humildad y emoción mientras soltaba nombres de otras estrellas e historias de su otrora celebrada carrera mientras su abogado llamaba mentirosos a sus acusadores y decía que el ganador del Oscar era el verdadera victima

Spacey fue absuelto de agresión sexual el miércoles después de que su papel estelar como testigo en su propia defensa lo salvó de una posible pena de prisión y le dio la oportunidad de recuperar su carrera.

Las lágrimas rodaron por las mejillas de Spacey cuando se leyó el veredicto final de «no culpable». El actor miró al jurado, colocó su mano sobre la solapa de su traje azul y camisa rosa, y articuló «gracias». Era su 64 cumpleaños.

“Me imagino que muchos de ustedes pueden entender que tengo mucho que procesar después de lo que acaba de suceder hoy”, dijo Spacey con humildad frente al Tribunal de la Corona de Southwark después de agradecer a un puñado de jurados en el vestíbulo. “Estoy enormemente agradecido al jurado por haberse tomado el tiempo de examinar cuidadosamente todas las pruebas y todos los hechos antes de llegar a su decisión”.

El amplio testimonio de Spacey durante dos días culminó cuando se atragantó al hablar de los seis años que estuvo sin trabajo después de que surgieran acusaciones de abuso sexual en su contra durante el movimiento #MeToo en los EE. UU. en 2017.

“Mi mundo explotó”, testificó Spacey. “Hubo prisa por juzgar y antes de que se hiciera o respondiera la primera pregunta, perdí mi trabajo, perdí mi reputación, perdí todo en cuestión de días”.

Tres hombres acusaron al ganador del Oscar de agarrar agresivamente sus entrepiernas, describiéndolo como un depredador «vil» y «escurridizo y serpentino» . Un cuarto, un aspirante a actor, dijo que se despertó con el actor practicándole sexo oral después de quedarse dormido o desmayarse en el apartamento de Spacey en Londres, donde había ido en busca de consejos profesionales y una cerveza.

Spacey dijo que era un “gran coqueto” que tenía aventuras consensuales con hombres y cuyo único paso en falso fue tocar la ingle de un hombre mientras hacía un “paso torpe”.

El abogado defensor Patrick Gibbs dijo que tres de los hombres eran mentirosos y que los incidentes habían sido “reinventados con un giro siniestro”. Los acusó de subirse a un “carro” de quejas con la esperanza de hacerse ricos. Dos de los hombres han demandado a Spacey.

La fiscal Christine Agnew llamó a Spacey un “acosador sexual” que se aprovechaba de los hombres más jóvenes. Ella dijo que estaba protegido por una «trinidad de protección» : sabía que era poco probable que los hombres se quejaran; no se les creería si se quejaran; y si se quejaban, no se tomaría ninguna acción porque él era poderoso.

Spacey había enfrentado nueve cargos, incluidos múltiples cargos de agresión sexual y un cargo de hacer que una persona participara en una actividad sexual con penetración sin consentimiento.

Spacey había visto el caso de Londres como una oportunidad de redención, y le dijo a la revista alemana Zeit el mes pasado que había “personas en este momento que están listas para contratarme en el momento en que sea absuelto de estos cargos en Londres”.

El veredicto se produjo unos 20 minutos después de que los jurados dijeran que estaban en un punto muerto y el juez les dijera que podían llegar a veredictos sin unanimidad, una disposición permitida en los casos penales ingleses.

El juez Mark Wall le dijo al panel de nueve hombres y tres mujeres que podría llegar a un veredicto si al menos 10 de los 12 miembros del jurado estaban de acuerdo. Deliberaron casi 12,5 horas durante tres días en un juicio que duró casi un mes.

Poco antes de llegar al callejón sin salida, los miembros del jurado le habían pedido a Wall que resumiera el testimonio de un hombre que dijo que el actor lo agarró de la entrepierna con tanta fuerza mientras conducía hacia una gala en Elton John’s que casi se sale de la carretera.

En un cameo, la estrella de rock y su esposo, David Furnish, testificaron por video desde Mónaco y ofrecieron una línea de tiempo que puso en duda la cuenta del conductor. Dijeron que Spacey no asistió al White Tie & Tiara Ball el año que dijo el hombre, pero que había sido un invitado sorpresa tres o cuatro años antes, en 2001.

Eso fue significativo porque el hombre dijo que había comenzado a trabajar con Spacey a principios de la década de 2000 y sufrió caricias no deseadas durante años. Dijo que el incidente en el auto fue la gota que colmó el vaso y luego evitó la estrella.

Las acusaciones datan de 2001 a 2013 e incluyeron un período en el que Spacey, después de ganar premios de la Academia por «The Usual Suspects» y «American Beauty», había regresado al teatro. Se desempeñó como director artístico del Old Vic Theatre de Londres durante la mayor parte de ese tiempo.

Los hombres se presentaron después de que un actor estadounidense acusara a Spacey de conducta sexual inapropiada cuando el movimiento #MeToo se calentó en 2017.

Uno de los hombres calificó su encuentro con Spacey como “completamente traumático y arruinador de vidas”. Uno dijo que buscaba consuelo haciendo ejercicio y bebiendo más. Varios dijeron que no podían soportar ver producciones protagonizadas por el actor.

Con la confianza de un artista experimentado, Spacey se sentó en el estrado de los testigos en lo que tenía que ser la etapa más pequeña de su carrera: un escritorio de roble laminado al frente de una sala de audiencias brillantemente iluminada.

Habló con la voz cálida, rica y tranquilizadora que la mayoría de las audiencias reconocería al instante. Cuando Agnew lo presionó , no tomó el tono frío y amenazador de algunos de sus personajes, sino que mantuvo la compostura y solo mostró destellos de indignación entregados con una floritura.

Cuando se le preguntó acerca de agarrar los genitales de un hombre en el backstage de un evento de caridad , espetó: «¡Tonterías absolutas!»

Mientras la risa se elevaba en la galería, Agnew replicó: “Ahí es exactamente donde lo agarraste, ¿no es así?”.

«¿En realidad?» Spacey dijo mientras miraba a Wall con incredulidad.

Luego negó el acto y luego desestimó el caso de la fiscalía como débil.

Los miembros del jurado se rieron y sonrieron con partes de su testimonio y, en ocasiones, Wall tuvo que controlarlo cuando se desviaron anécdotas irrelevantes.

Spacey sonaba como un tipo normal a veces, hablando de cómo le gustaba fumar marihuana pero que era incapaz de liarse un porro y reconociendo que buscaba sexo durante los períodos de soledad, bromeando «bienvenido a la vida». Insistió en que ser promiscuo no lo convierte en una mala persona.

Sin embargo, en otros momentos, estaba claro que pertenecía a un estilo de vida diferente al de los miembros del jurado. Habló sobre actuar en la escuela secundaria con Val Kilmer, comprar el Mini Cooper más caro de la historia en la gala benéfica de Elton John y cómo le enseñó a Judi Dench a jugar tenis de mesa mientras filmaba “The Shipping News” y luego le compró una mesa de ping pong.

Gibbs dijo que Spacey estaba «ensuciado» en Internet todas las noches y se volvió tóxico en la industria del entretenimiento.

Spacey fue expulsado de «House of Cards» y sus escenas en «All the Money in the World» fueron eliminadas y fue reemplazado por Christopher Plummer. Aparte de algunos pequeños proyectos, apenas ha trabajado como actor en seis años.

La victoria en la corte es la segunda desde que superó una demanda de 40 millones de dólares el otoño pasado en Nueva York presentada por el actor de «Star Trek: Discovery» Anthony Rapp.

Los fiscales de Massachusetts retiraron los cargos cuando la presunta víctima repentinamente se negó a testificar.

Los fiscales de Los Ángeles se negaron a presentar cargos después de la muerte de un masajista que dijo que Spacey lo obligó a tocar los genitales del actor durante un masaje en la casa de Spacey en Malibú en 2016.

Spacey dijo que estar sin trabajo lo dejó con facturas que todavía está pagando.

Un árbitro en Los Ángeles ordenó a Spacey pagar casi 31 millones de dólares a los creadores de «House of Cards» por violar su contrato al acosar sexualmente a miembros del equipo.

Spacey ahora puede reanudar su carrera “sin una mancha en su carácter”, dijo Mark Stephens, un abogado de medios de Londres.

“Estas fueron acusaciones hechas en el apogeo de las acusaciones de #MeToo en Hollywood, y por precaución, Hollywood canceló esencialmente a Kevin Spacey”, dijo Stephens. “Sospecho que los productores de Hollywood lo atraparán desesperados por continuar y hacer nuevas películas”.