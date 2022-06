A sus 82 años Tina Tuner lanza su biografia

La estrella de los años 70 publicó un libro con detalles inéditos y reveladores de su vida que son narrados por la famosa cantante Tina Turner en una biografía que sale al mercado, titulada ‘La felicidad nace de ti’.

Con más de 200 millones de discos vendidos, que incluyen éxitos ‘The Best’, ‘River Deep’ – ‘Mountain High’ o ‘What’s Love Got to Do with It’, Turner llega ahora a librerías con el segundo tomo de sus memorias, luego de ‘My love story’ (2017), según revela el diario español El País.

«A modo de guía espiritual -anota al rotativo español-, la cantante desgrana recuerdos y desvela a sus 82 años detalles de una vida llena de grandes obstáculos. ‘La lista es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades, comenta la artista en la introducción».

Turner es una de las estrellas más importantes del soul y el pop en el mundo.

A pesar de que ahora está retirada en Suiza, sus canciones siguen retumbando en el recuerdo y en los escenarios.

Ella tuvo que lidiar con episodios de vida turbulenta desde sus comienzos en el mundo de la música, cuando tuvo que aguantar los maltratos de su esposo Ike Turner, hasta la muerte de su hijo mayor, Craig Raymond Turner, quien se suicidó.

Descubierta cuando era una adolescente por Ike Turner, pionero del ‘rock and roll’, la cantante demostró ser un huracán ante el micrófono y se convirtió en los años 60 en todo un ícono del soul y el ‘rhythm and blues’ más apasionado, desbordante y sexual.