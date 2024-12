Unos 150 millones de niños en el mundo son «invisibles» por no estar registrados, según Unicef

Unos 150 millones de niños en el mundo son «invisibles» por no contar con registro de nacimiento, lo que los priva de identidad legal y los expone a riesgos como la apatridia y violaciones de derechos, advirtió Unicef este martes.

Un nuevo informe de la agencia de la ONU para la infancia estima que el 77% de los niños menores de cinco años han sido registrados tras su nacimiento en los últimos cinco años, dos puntos porcentuales más que en 2019.

Pese a los «avances notables», hay 150 millones de niños que no han sido registrados y se encuentran en un limbo legal, y 50 millones que fueron registrados pero no cuentan con un certificado de nacimiento oficial.

El documento que certifica el nacimiento es fundamental para establecer la identidad, nacionalidad y la edad de una persona, datos esenciales para la protección contra el trabajo infantil, el matrimonio forzado o el reclutamiento de menores.

«El registro de nacimientos garantiza que los niños sean reconocidos inmediatamente por la ley, lo que proporciona una base para la protección contra daños y explotación, así como el acceso a servicios esenciales como vacunas, atención médica y educación», dijo la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, en una declaración que acompaña el informe.

«Pese a los avances, muchos niños siguen sin ser contados ni tenidos en cuenta, prácticamente invisibles a los ojos del gobierno o de la ley», añadió.

Más de la mitad de estos niños residen en el África subsahariana, donde solo el 51% están registrados, según el estudio.

Unicef indicó que alguno de los obstáculos en el registro son el desconocimiento de familias sobre el proceso, los altos costos, falta de voluntad política y, en algunas regiones, discriminación basada en género, etnia o religión.