Una “chinita peruana” que encanta con su arte y amor por el Perú

Melania Kanamori una reina que lleva en alto la Marinera en EEUU

Como toda niña, Melania Kanamori sueña con castillos y coronas sin imaginar que su amor y pasión por la Marinera, baile insignia del Perú, la convertiría en una reina en el mundo real.

Gracias a su talento y su salero al bailar, Melania con tan solo 8 años fue coronada el viernes 10 de noviembre como la Reina del VI Concurso Norteamericano de Marinera, uno de los certámenes más reconocidos en Estados Unidos.

Del brazo del presidente del Club Libertad, Fernando Burmester, Melania desfiló antes de ser coronada y estuvo acompañada de sus padres Erika y Aldo Kanamori, y su hermano “Cesitar”, quien ha sido su mayor inspiración en el camino marinerístico.

“Ser reina es hacer realidad mi sueño. Desde chiquita me sentía la princesa de los cuentos de hadas y ahora ser reina de uno de los concursos más importantes de Estados Unidos es una experiencia maravillosa, pero también una gran responsabilidad”, afirmó al Washington Hispanic, Melania Kanamori.

Por las venas de Melania Kanamori corre sangre peruana y oriental, una fusión que ha dado vida a un peculiar estilo y gracia sin igual que llevó a la creación de una marinera en su nombre titulada “Melania, chinita palangana”, cuya autoría recae en el compositor José Luis Guillón Avilés y que fue estrenada el día de su coronación.

“Convertirme en reina del concurso de marinera no solo es una experiencia inolvidable sino también exige mucha dedicación y sacrificio”, asegura la pequeña bailarina, quien es consciente que debe dedicar largas horas de ensayo y entrenamiento para seguir perfeccionando su baile y llevar en alto el nombre de la Marinera, sus maestros y el Perú.

“Como reina es muy bonito recibir la atención de todos, y poder bailar en el centro de la pista con toda la barra alentando. Me sentí muy emocionada de bailar la marinera compuesta a mi profesora Cindy Ali “Aroma a Marinera” ya que ella me enseñó mis primeros pasos, posteriormente; el año pasado conocí a Miss Chio y al profesor Erickson Barrena, quienes también me ayudaron a perfeccionar mi baile y a prepararme para este reinado.

Melania junto a su familia expresaron sentirse muy felices y orgullosos de ayudar en difundir el baile tradicional del Perú, como es la Marinera y están muy agradecidos a toda la comunidad marineristica que los han acompañado tanto en las redes sociales, como en el perol, el concurso y al Club Libertad por la oportunidad.

Ahora Melania está enfocada en sus ensayos y en su preparación para tener una muy buena participación en el 64vo. Concurso mundial de Marinera que se llevará a cabo en Perú en enero de 2024 sin dejar de soñar, jugar y aprender como una hermosa niña de 8 años con sabor a Perú.