Spidey encabeza la taquilla mientras Cinema Day atrae millones

“Spider-Man: No Way Home” volvió a la cima de la taquilla durante un fin de semana festivo en el que los cines estadounidenses intentaron atraer a los cinéfilos con boletos con descuento de $3.

La primera promoción nacional del “Día Nacional del Cine” se convirtió en el día con mayor asistencia del año, atrayendo a unos 8,1 millones de espectadores el sábado, según The Cinema Foundation. El evento de un día, ofrecido en más de 30.000 pantallas y realizado en más de 3.000 cines, incluidas las principales cadenas AMC y Regal Cinemas, recaudó ingresos preliminares de taquilla de $24,3 millones, según la firma de datos Comscore.

El Día Nacional del Cine tenía la intención de inundar los cines con cinéfilos durante el fin de semana del Día del Trabajo, que tradicionalmente es uno de los fines de semana más lentos de la industria. La promoción buscaba incitar a la gente a regresar en el otoño, inspirada en un carrete chisporroteante de las próximas películas de los principales estudios, incluidos Disney, Lionsgate, Sony y A24.

“Este evento superó nuestras mayores expectativas”, dijo Jackie Brenneman, presidente de Cinema Foundation, una rama sin fines de lucro de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, en un comunicado. “La idea del día era agradecer a los cinéfilos por un verano increíble, y ahora tenemos que agradecerles por un día increíble”.

Algunos otros países han experimentado con un día similar de boletos de cine baratos, pero la promoción del sábado fue la primera de su tipo a gran escala en los EE. UU. Los organizadores del Día Nacional del Cine dijeron que el evento podría convertirse en un evento anual.

“Esto demuestra que a la gente le encanta ir al cine”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “El precio es siempre una consideración”.

Los tres títulos de películas más destacados del día incluyeron «Top Gun: Maverick» de Tom Cruise, «DC League of Super Pets» de The Rock y Kevin Hart y «Bullet Train» de Brad Pitt. Otro de los principales atractivos fue “Spider-Man: No Way Home”, que recuperó el primer puesto de taquilla durante el fin de semana.

Con imágenes nunca vistas, el relanzamiento de la exitosa película de superhéroes de Sony y Marvel, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, recaudó aproximadamente $6 millones. “Top Gun” le siguió con $5,5 millones, “Super Pets” obtuvo $5,45 millones, “Bullet Train” obtuvo $5,4 millones y la semana pasada “The Invitation” recaudó $4,7 millones para completar los cinco primeros.

El relanzamiento del clásico «Tiburón» de Steven Spielberg de 1975, en pantallas gigantes por primera vez en 3D, obtuvo el último lugar entre los 10 mejores artistas del fin de semana.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. “Spider-Man: No Way Home”, $6 millones.

2. “Top Gun: Maverick”, $5.5 millones.

3. “DC League of Super Pets”, $5.45 millones.

4. “Tren Bala”, $5.4 millones.

5. “La Invitación”, $4.7 millones.

6. “Bestia”, $3.6 millones.

7. “Minions: The Rise of Gru”, $3.1 millones.

8. “Thor: amor y trueno”, 2,4 millones de dólares.

9. “Dragon Ball Super: Superhéroe”, $2.4 millones.

10. “Tiburón” (1975), 2,3 millones de dólares.