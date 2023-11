Sepa cuales tiendas comestibles estarán abiertas el Día de Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre de cada año, y tiene lugar esta semana. Muchos minoristas nacionales mantendrán las puertas cerradas el jueves para que los empleados tengan tiempo con sus familias y se recarguen para las próximas vacaciones. Eso incluye algunas de las cadenas más grandes como Walmart y Target, que planean reabrir tiendas el viernes.

Aquí hay un breve resumen del horario de las tiendas en Acción de Gracias:

¿Giant está abierto el Día de Acción de Gracias?

Las tiendas están abiertas de 6 am a 5 pm El horario de farmacia es de 9 am a 1 pm Recogida y entrega disponible hasta las 3 pm Las gasolineras abren de 6 am a 4 pm

¿Whole Foods está abierto el Día de Acción de Gracias?

Muchas ubicaciones están abiertas con horarios modificados el Día de Acción de Gracias . Consulte la página de su tienda local para obtener más detalles.

¿Wegmans está abierto el Día de Acción de Gracias?

Las ubicaciones de Wegmans cerrarán a las 4 p. m. el jueves y reabrirán el viernes a las 6 a. m.

¿Walmart está abierto el Día de Acción de Gracias?

Walmart estará cerrado el Día de Acción de Gracias.

¿Target está abierto el Día de Acción de Gracias?

Target estará cerrado el Día de Acción de Gracias.

¿Costco está abierto el Día de Acción de Gracias?

Costco estará cerrado el Día de Acción de Gracias.

¿CVS está abierto el Día de Acción de Gracias?

CVS Pharmacy cerrará temprano todas las ubicaciones que no estén abiertas las 24 horas el Día de Acción de Gracias. Puede llamar a su tienda local o consultar los horarios de las tiendas y farmacias en el sitio web de CVS Pharmacy.

¿Walgreens está abierto el Día de Acción de Gracias?

La mayoría de las ubicaciones de Walgreens estarán cerradas el Día de Acción de Gracias por primera vez. Sin embargo, casi las 700 ubicaciones de Walgreens abiertas las 24 horas permanecerán abiertas.

¿Kroger está abierto el Día de Acción de Gracias?

La mayoría de las tiendas Kroger cerrarán temprano en la tarde del Día de Acción de Gracias. Puedes consultar el horario de tu tienda local aquí .

¿Publix está abierto el Día de Acción de Gracias?

Todas las tiendas Publix y farmacias estarán cerradas el Día de Acción de Gracias.

¿Sam’s Club está abierto el Día de Acción de Gracias?

Todos los Sam’s Clubs estarán cerrados el Día de Acción de Gracias.