¿Puedo tomar analgésicos antes o después de la vacuna COVID-19?

AP

Es mejor evitarlos, a menos que los tome de forma rutinaria por una afección médica. Aunque la evidencia es limitada, algunos analgésicos podrían interferir con lo que la vacuna intenta hacer: generar una fuerte respuesta del sistema inmunológico.

Las vacunas actúan engañando al cuerpo haciéndole creer que tiene un virus y preparando una defensa contra él. Eso puede causar dolor en el brazo, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares u otros síntomas temporales de inflamación que pueden ser parte de esa reacción.

«Estos síntomas significan que su sistema inmunológico se está acelerando y la vacuna está funcionando», dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., En una rueda de prensa reciente.

Ciertos analgésicos que atacan la inflamación, incluido el ibuprofeno (Advil, Motrin y otras marcas) pueden frenar la respuesta inmunitaria. Un estudio en ratones en el Journal of Virology encontró que estos medicamentos podrían reducir la producción de anticuerpos, sustancias útiles que impiden que el virus infecte las células.

Si ya está tomando uno de esos medicamentos para un problema de salud, no debe dejar de hacerlo antes de recibir la vacuna, al menos no sin antes consultar con su médico, dijo Jonathan Watanabe, farmacéutico de la Universidad de California en Irvine.

Las personas no deben tomar analgésicos como medida preventiva antes de recibir una vacuna, a menos que un médico se lo indique, dijo. Lo mismo ocurre después de un disparo: «Si no necesitas tomarlo, no debes hacerlo», dijo Watanabe.

Si necesita uno, el acetaminofén (Tylenol) «es más seguro porque no altera su respuesta inmunológica», agregó.

El CDC ofrece otros consejos, como sujetar un paño húmedo y frío sobre el área de la inyección y ejercitar ese brazo. Para la fiebre, beba muchos líquidos y vístase con ropa ligera.

Llame a su médico si el enrojecimiento o la sensibilidad en el brazo aumentan después de un día o si los efectos secundarios no desaparecen después de unos días, dicen los CDC.