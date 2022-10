Primera mujer nativa americana en el espacio asombrada por la Madre Tierra

La primera mujer nativa americana en el espacio dijo el miércoles que está abrumada por la belleza y la delicadeza de la Madre Tierra y que está canalizando “energía positiva” a medida que avanza su misión de cinco meses.

La astronauta de la NASA Nicole Mann dijo desde la Estación Espacial Internacional que ha recibido muchas oraciones y bendiciones de su familia y miembros de la tribu. Mann es miembro de las tribus indias Wailacki de Round Valley en el norte de California.

Mostró el atrapasueños que llevó consigo, un regalo de infancia de su madre que siempre ha querido. Ella dijo que le ha dado fuerza en tiempos difíciles.

“Es la fortaleza de saber que tengo el apoyo de mi familia y comunidad en casa y que cuando las cosas son difíciles o se ponen difíciles o me siento agotado o frustrado, esa fortaleza es algo a lo que recurriré. continuar hacia una misión exitosa”, dijo Mann a The Associated Press, que recopiló preguntas de miembros y medios de noticias tribales de todo el país.

Mann, de 45 años, coronel de la Marina que nació en Petaluma, California, dijo que es importante reconocer que hay todo tipo de personas a bordo de la estación espacial. Actualmente es el hogar de tres estadounidenses, tres rusos y un astronauta japonés.

“Lo que hace es resaltar nuestra diversidad y lo increíble que es cuando nos unimos como especie humana, las cosas maravillosas que podemos hacer y que podemos lograr”, dijo.

Mann se puso en órbita con SpaceX el 5 de octubre.