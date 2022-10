Premian a nueve ONG por recuperar alimentos

Nueve organizaciones comunitarias sin fines de lucro involucradas en esfuerzos de recuperación de alimentos y seguridad alimentaria fueron premiadas con diversas subvenciones en el condado de Montgomery, dentro del programa Community Food Rescue (CFR).

Un total de $67,465 fueron otorgadas por Manna Food Center, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) y el Consejo de Alimentos del condado de Montgomery, en colaboración con la Greater Washington Community Foundation.

Las subvenciones respaldan las recomendaciones del plan de seguridad alimentaria, que establece una visión para el condado de Montgomery en la que todas las personas siempre tienen acceso a alimentos “seguros, suficientes y nutritivos con dignidad”.

Las organizaciones seleccionadas utilizarán los fondos con el fin de aumentar la capacidad o la infraestructura para la recuperación de alimentos y la seguridad alimentaria en la comunidad.

Las organizaciones sin fines de lucro que recibieron los premios son: AfriThrive, Clopper Mill Elementary School, First Alliance Church, Food and Friends, Kings and Priests Court, Mid County United Ministries, Rainbow Community Development Center, Small Things Matter y The UpCounty Hub.

«Sabemos que la pandemia exacerbó el problema de la inseguridad alimentaria en nuestra comunidad y que los desafíos continúan para muchos de nuestros residentes», dijo el ejecutivo del condado Marc Elrich. «Me complace ver la amplia gama de organizaciones que reciben subvenciones para ayudar a promover el importante trabajo que realizan para ayudar a nuestros vecinos a alimentar a sus familias».