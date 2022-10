Nikki Finke, columnista de Hollywood de lengua afilada, muere a los 68 años

Nikki Finke, la reportera veterana que se convirtió en una de las principales periodistas de Hollywood como fundadora del sitio web de entretenimiento Deadline.com y cuya tenacidad de lengua afilada la convirtió en la columnista más temida del mundo del espectáculo, falleció. Ella tenía 68 años.

Finke murió el domingo en Boca Raton, Florida, luego de una prolongada enfermedad, según Deadline .

Finke, un famoso bloguero solitario, comenzó a escribir la columna «Deadline Hollywood» de LA Weekly en 2002 y la convirtió en una lectura esencial para los chismes y las noticias comerciales. Cuatro años más tarde, lanzó Deadline Hollywood Daily como sitio web.

Blogueando en Deadline.com, Finke creó un imperio mediático belicoso de primicias y chismes, reconocida por sus entregas de premios «en vivo» y actualizaciones de historias que atronaban «¡TOLDJA!» cuando una de sus exclusivas anteriores resultó precisa.

El estilo de codo afilado de Finke le ganó muchos enemigos en Hollywood. Pero el redoble regular de exclusivas de la nativa de Long Island demostró su considerable influencia entre ejecutivos, agentes y publicistas. En 2010, Forbes la incluyó entre “las mujeres más poderosas del mundo”. Finke no se disculpó y se negó a suavizar su enfoque para las estrellas más glamorosas o los ejecutivos de estudio más poderosos.

“Quiero decir, juegan duro”, dijo Finke a The New York Times en 2015 . “Yo también tengo que jugar rudo”.

Finke lo hizo todo en gran parte desde los confines de su apartamento en el oeste de Los Ángeles, sin charlar en estrenos de alfombra roja o cócteles. Pero desde su retiro solitario, Finke podía criticar sin piedad a los ejecutivos cuya toma de decisiones desaprobaba. Una vez llamó a Jeff Zucker, entonces presidente de NBC Universal, «uno de los incompetentes más besadores de culos para dirigir una empresa de entretenimiento».

«¡No puedo evitarlo!» Finke le dijo a The New Yorker en 2009 . «¡Es como si la mezquindad se derramara de mis dedos!»

En 2009, Deadline Hollywood fue comprada por Jay Penske, cuya compañía, Penske Media Corporation, más tarde también adquiriría Variety y The Hollywood Reporter. Finke a menudo se peleaba con Penske, particularmente después de su compra de los rivales de Deadline. Dejó el sitio en 2013 después de meses de acritud pública, pero permaneció bajo contrato como consultora. “Intentó comprar mi silencio”, escribió Finke en ese momento. «No se vende.»

“En su mejor momento, Nikki Finke encarnó el espíritu del periodismo y nunca tuvo miedo de decir las duras verdades con un estilo incisivo y una chispa enigmática. Era descarada y sincera”, dijo Penske en un comunicado el domingo. “Nunca fue fácil con Nikki, pero ella siempre seguirá siendo una de las personas más memorables de mi vida”.

Después de su partida, Finke jugó con varios proyectos pero nunca volvió al periodismo de entretenimiento. Según los informes, su acuerdo con Penske le prohibió informar sobre Hollywood durante 10 años, aunque en un momento amenazó con volver a trabajar en solitario con NikkiFinke.com. En cambio, estrenó HollywoodDementia.com, con cuentos ficticios del mundo del espectáculo en lugar de reales.

Antes de su notoriedad con Deadline, Finke había trabajado durante años como reportera de The Associated Press, Newsweek, Los Angeles Times, New York Post y New York Observer. Inspiró un programa piloto de HBO en el 2011 protagonizado por Diane Keaton como la reportera Tilda Watski.