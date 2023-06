Nave de aguas profundas que transportaba a 5 personas a los restos del Titanic reportada como desaparecida, búsqueda en curso

Una operación de rescate estaba en marcha en las profundidades de las aguas del Océano Atlántico el lunes en busca de un buque sumergible tecnológicamente avanzado que transportaba a cinco personas para documentar los restos del Titanic, el icónico transatlántico que se hundió hace más de un siglo.

Se informó que el barco estaba retrasado el domingo por la noche a unas 435 millas (700 kilómetros) al sur de St. John’s, Newfoundland, según el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate de Canadá en Halifax, Nueva Escocia. teniente comodoro Len Hickey dijo que un barco de la Guardia Costera canadiense y un avión militar estaban ayudando en el esfuerzo de búsqueda, que estaba dirigido por la Guardia Costera de los Estados Unidos en Boston.

El contralmirante John Mauger, comandante de la Guardia Costera de EE. UU., dijo que en los próximos días llegarían recursos adicionales.

“Es un área remota, y es un desafío realizar una búsqueda en esa área remota”, dijo. “Pero estamos desplegando todos los recursos disponibles para asegurarnos de que podamos localizar la nave y rescatar a las personas a bordo”.

Según la Guardia Costera, la embarcación se sumergió el domingo por la mañana y su embarcación de apoyo perdió contacto con ella aproximadamente una hora y 45 minutos después.

El sumergible fue operado por OceanGate Expeditions.

David Concannon, asesor de OceanGate, dijo que el sumergible tenía un suministro de oxígeno de 96 horas a partir de las 6 a.m. del domingo aproximadamente. En un correo electrónico a The Associated Press, Concannon dijo que se suponía que debía estar en el buceo, pero que no pudo ir debido a otro asunto del cliente. Dijo que los funcionarios estaban trabajando para llevar un vehículo operado por control remoto que pueda alcanzar una profundidad de 6.000 metros (unos 20.000 pies) al sitio lo antes posible.

Las expediciones de OceanGate al sitio del naufragio del Titanic incluyen arqueólogos y biólogos marinos. La compañía también trae personas que pagan para asistir, conocidas como “especialistas en misiones”. Se turnan para operar el equipo de sonar y realizar otras tareas en el sumergible para cinco personas. La Guardia Costera dijo el lunes que había un piloto y cuatro «especialistas de misión» a bordo.

OceanGate dijo que su enfoque estaba en aquellos a bordo y sus familias.

“Estamos profundamente agradecidos por la amplia asistencia que hemos recibido de varias agencias gubernamentales y compañías de aguas profundas en nuestros esfuerzos por restablecer el contacto con el sumergible”, dijo una declaración escrita de la compañía.

El empresario británico Hamish Harding fue uno de los especialistas de la misión, según Action Aviation, una empresa de la que Harding es presidente. El director gerente de la compañía, Mark Butler, dijo a la AP que la tripulación partió el viernes.

“Todavía hay mucho tiempo para facilitar una misión de rescate, hay equipo a bordo para sobrevivir en este evento”, dijo Butler. “Todos esperamos y rezamos para que regrese sano y salvo”.

Harding es un aventurero que posee tres récords mundiales Guinness, incluida la duración más larga a toda profundidad del océano por un barco con tripulación. En marzo de 2021, él y el explorador oceánico Victor Vescovo se sumergieron hasta la profundidad más baja de la Fosa de las Marianas. En junio de 2022, viajó al espacio en el cohete New Shepard de Blue Origin.

La expedición fue el tercer viaje anual de OceanGate para documentar el deterioro del Titanic, que chocó contra un iceberg y se hundió en 1912, matando a casi 700 de los aproximadamente 2200 pasajeros y tripulantes. Desde el descubrimiento de los restos en 1985, ha ido sucumbiendo lentamente a las bacterias que comen metales. Algunos han predicho que el barco podría desaparecer en cuestión de décadas a medida que se abren agujeros en el casco y las secciones se desintegran.

El grupo inicial de turistas en 2021 pagó entre $100,000 y $150,000 cada uno para realizar el viaje.

A diferencia de los submarinos que salen y regresan a puerto por sus propios medios, los sumergibles requieren un barco para botarlos y recuperarlos. OceanGate contrató al buque canadiense Polar Prince, un rompehielos de servicio mediano que antes era operado por la Guardia Costera canadiense, para transportar a decenas de personas y la embarcación sumergible al sitio del naufragio del Atlántico Norte. El sumergible haría múltiples inmersiones en una sola expedición.

La expedición estaba programada para partir de St. John’s, Newfoundland, a principios de mayo y terminar a fines de junio, según documentos presentados por la compañía en abril ante un tribunal de distrito de EE. UU. en Virginia que supervisa los asuntos del Titanic.

El sumergible, llamado Titán, es capaz de sumergirse 4.000 metros o 13.120 pies “con un cómodo margen de seguridad”, dijo OceanGate en su presentación judicial.

Pesa 20.000 libras (9.072 kilogramos) en el aire, pero está lastrado para tener una flotabilidad neutra una vez que llega al lecho marino, dijo la compañía.

El Titán está hecho de «titanio y fibra de carbono enrollada en filamentos» y ha demostrado que «soporta las enormes presiones de las profundidades del océano», afirmó OceanGate. OceanGate le dijo a la corte que la ventana de visualización de Titán es “la más grande de cualquier sumergible de buceo profundo” y que su tecnología proporciona una “vista inigualable” de las profundidades del océano.

En una presentación judicial de mayo de 2021, OceanGate dijo que el Titán tenía una «característica de seguridad incomparable» que evalúa la integridad del casco en cada inmersión.

En el momento de la presentación, Titan se había sometido a más de 50 inmersiones de prueba, incluso a la profundidad equivalente al Titanic, en aguas profundas frente a las Bahamas y en una cámara de presión, dijo la compañía.

Durante su expedición en 2022, OceanGate informó que el sumergible tuvo un problema con la batería en su primera inmersión y tuvo que conectarse manualmente a su plataforma elevadora, según un expediente judicial de noviembre.

“En el estado de alta mar, el sumergible sufrió daños modestos en sus componentes externos y OceanGate decidió cancelar la segunda misión para reparaciones y mejoras operativas”, indica el documento.

Sin embargo, siguieron más misiones. La compañía informó que 28 personas visitaron el lugar del naufragio el año pasado.

Los expertos dijeron el lunes que los rescatistas enfrentan grandes desafíos.

Alistair Greig, profesor de ingeniería marina en el University College London, dijo que los sumergibles suelen tener un peso de caída, que es «una masa que pueden liberar en caso de emergencia para llevarlos a la superficie usando flotabilidad».

“Si hubo una falla de energía y/o falla de comunicación, esto podría haber sucedido, y el sumergible estaría flotando en la superficie esperando ser encontrado”, dijo Greig.

Otro escenario es una fuga en el casco de presión, en cuyo caso el pronóstico no es bueno, dijo.

“Si se ha hundido en el fondo del mar y no puede volver a levantarse por sus propios medios, las opciones son muy limitadas”, dijo Greig. “Si bien el sumergible aún podría estar intacto, si está más allá de la plataforma continental, hay muy pocas embarcaciones que puedan llegar tan profundo, y ciertamente no buzos”.

Incluso si pudieran ir tan profundo, duda que puedan adherirse a la escotilla del sumergible de OceanGate.

Chris Parry, un contraalmirante retirado de la Marina del Reino Unido, le dijo a Sky News que el rescate fue «una operación muy difícil».

“La naturaleza real del lecho marino es muy ondulada. El propio Titanic yace en una trinchera. Hay muchos escombros alrededor. Por lo tanto, tratar de diferenciar con el sonar en particular y tratar de apuntar al área en la que desea buscar con otro sumergible será realmente muy difícil”.