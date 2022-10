Muere Sacheen Littlefeather, actor que rechazó a Brando Oscar

Sacheen Littlefeather, el actor y activista que rechazó el Premio de la Academia de 1973 de Marlon Brando por «El Padrino» en su nombre en una protesta indeleble contra la representación de Hollywood de los nativos americanos, murió. Ella tenía 75 años.

La sobrina de Littlefeather, Calina Lawrence, confirmó que murió en paz el domingo, rodeada de seres queridos en su casa del condado de Marin, California. La causa fue cáncer de mama, dijo la familia.

La aparición de Littlefeather en los Oscar de 1973 se convertiría en uno de los momentos más famosos de la entrega de premios. Ataviada con un vestido de piel de ante y mocasines, Littlefeather subió al escenario cuando el presentador Roger Moore leyó el nombre de Brando como el ganador a mejor actor.

Hablando a la audiencia, Littlefeather citó los estereotipos de los nativos americanos en el cine y la protesta de una semana en curso en Wounded Knee en Dakota del Sur como la razón de la ausencia de Brando. Dijo que Brando había escrito “un discurso muy largo”, pero que el tiempo la restringió para hacer comentarios breves. El productor Howard Koch supuestamente le había advertido a Littlefeather, entonces de 26 años, que la arrestaría si hablaba por más de un minuto.

“Ruego en este momento que no me haya entrometido en esta noche y que lo haremos en el futuro, nuestros corazones y nuestros entendimientos se encontrarán con amor y generosidad”, dijo Littlefeather, convirtiéndose en la primera mujer nativa americana en aparecer en el escenario de los Oscar. .

Aunque breve, directa y cortés, la aparición de Littlefeather fue polémica y recibió una mezcla de aplausos y abucheos de la audiencia. En los años posteriores, Littlefeather soportó considerables desprecios y abusos por su forma de hablar, dijo.

“Hablé con el corazón”, dijo a The Associated Press días después de los Oscar. “Esas palabras fueron escritas con sangre, quizás con mi propia sangre. Me sentí como Cristo llevando el peso de la cruz sobre sus hombros”.

Recientemente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas abordó oficialmente el trato que Littlefeather recibió después de su aparición. En agosto, la academia de cine se disculpó con Littlefeather. Hace dos semanas, realizó una velada de “conversación, sanación y celebración” en su honor.

“El abuso que soportó debido a esta declaración fue injustificado e injustificado”, escribió el presidente de la academia, David Rubin, en una carta a Littlefeather. “La carga emocional que has vivido y el costo de tu propia carrera en nuestra industria son irreparables. Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que demostraste. Por ello, ofrecemos nuestras más profundas disculpas y nuestra sincera admiración”.

Littlefeather respondió en un comunicado: “Nosotros, los indios, somos personas muy pacientes, ¡solo han pasado 50 años!”.

“Necesitamos mantener nuestro sentido del humor sobre esto en todo momento”, agregó. “Es nuestro método de supervivencia”.

Littlefeather nació como Marie Cruz el 14 de noviembre de 1946 en Salinas, California. Su padre era de las tribus White Mountain Apache y Yaqui y su madre era blanca. Ambos eran fabricantes de sillas de montar. Se separaron cuando Littlefeather tenía cuatro años, después de lo cual fue criada en gran parte por sus abuelos. Ella tomó el nombre de Sacheen Littlefeather después de la escuela secundaria. Sacheen, dijo, así la había llamado su padre; el apellido proviene de una pluma que a menudo usaba en el cabello.

La entrada de Littlefeather en la actuación se correspondía con su activismo. Ella fue parte de la ocupación de los nativos americanos de la isla de Alcatraz en 1969, dijo, y comenzó a actuar en el American Conservatory Theatre de San Francisco a principios de los 70.

Littlefeather conoció a Brando a través de su vecino, el director de “El padrino”, Francis Ford Coppola. Conocía a Brando desde hacía aproximadamente un año antes de que él la llamara la noche anterior a la ceremonia de 1973, la invitó a su casa y le pidió que asistiera en su lugar.

Los discursos políticos en los Oscar todavía eran una rareza, y algunos de los asistentes vieron el breve discurso como una ruptura del decoro, y que planteó un tema que no todos estaban ansiosos por considerar.

“No sé si debería presentar este premio en nombre de todos los vaqueros fotografiados en todos los westerns de John Ford a lo largo de los años”, dijo Clint Eastwood más tarde esa noche, mientras entregaba el premio a la mejor película. Presentando a la mejor actriz, la presentadora Raquel Welch bromeó: “Espero que no tengan una causa”.

“Fui allí pensando que podía marcar la diferencia”, dijo Littlefeather a la revista People en 1990. “Fui muy ingenuo. Le conté a la gente sobre la opresión. Dijeron: ‘Estás arruinando nuestra velada’”.

Littlefeather describió a la multitud abrumadoramente blanca como “un mar de Clorox”. Ella dijo que algunos miembros de la audiencia hicieron el llamado «chop tomahawk» y que luego le dispararon a la casa de Brando.

A lo largo de los años, Littlefeather se sumó a la tradición, describiendo a John Wayne, que estaba en las alas del teatro mientras hablaba, como «listo para que me sacaran del escenario». En 2016, Littlefeather le dijo a Los Angeles Times que Wayne «tuvo que ser retenido por seis guardias de seguridad». Desde entonces, el estudioso del cine Farran Smith Nehme ha investigado el supuesto incidente y no ha encontrado pruebas de que haya ocurrido.

Pero era indiscutible que la vida de Littlefeather fue alterada por esos 60 segundos. Después de los Oscar, sus credenciales como actriz y activista —Littlefeather había posado en 1972 para Playboy, lo que defendió como prueba de que “el rojo era hermoso”— fueron cuestionadas en la prensa sensacionalista y en otros lugares. Sus oportunidades como actriz se agotaron. Littlefeather dijo que estaba en la «lista roja» de la industria. Se salió del mundo del espectáculo y, en las décadas posteriores, trabajó principalmente como activista de los nativos americanos.

En el evento de la academia el mes pasado, Littlefeather, entonces en silla de ruedas, dijo que a pesar de todas las dificultades que enfrentó después de los Oscar, lo haría todo de nuevo.

“Estaba representando a todas las voces indígenas, porque nunca antes nos habían escuchado de esa manera”, dijo Littlefeather. “Y si tenía que pagar el precio de la entrada, estaba bien, porque había que abrir esas puertas, como Yosemite Sam. Alguien tenía que hacerlo”.