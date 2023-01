Muere Annie Wersching, actriz de ’24’ y ‘Runaways’, a los 45 años

La actriz Annie Wersching, mejor conocida por interpretar a la agente del FBI Renee Walker en la serie «24» y por dar voz a Tess en el videojuego «The Last of Us», falleció. Ella tenía 45 años.

Wersching falleció el domingo por la mañana en Los Ángeles luego de una batalla contra el cáncer, dijo su publicista a The Associated Press. No se especificó el tipo de cáncer.

Neil Druckmann, quien creó “The Last of Us”, escribió en Twitter que “Acabamos de perder a un hermoso artista y ser humano. Mi corazón está destrozado. Los pensamientos están con sus seres queridos”.

La actriz Abigail Spencer, que apareció con Wersching en la serie de ciencia ficción “Timeless”, tuiteó: “Te amamos Annie Wersching. Se te extrañará mucho.»

Nacida y criada en St. Louis, Missouri, Wersching apareció en docenas de programas de televisión a lo largo de su carrera de dos décadas.

Su primer crédito fue en «Star Trek: Enterprise», y tendría papeles recurrentes en la séptima y octava temporada de «24», «Bosch», «The Vampire Diaries», «Runaways» de Marvel, «The Rookie ” y, más recientemente, la segunda temporada de “Star Trek: Picard” como la Reina Borg.

También proporcionó la actuación de captura de movimiento y voz de Tess para el popular videojuego «The Last of Us».

Wershing fue diagnosticado con cáncer en 2020, según Deadline, y continuó trabajando. Le sobreviven su esposo, el actor Stephen Full, y tres hijos. El domingo se creó una página de GoFundMe para apoyar a la familia.