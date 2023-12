Muere Andre Braugher, actor que protagonizó ‘Homicide’ y ‘Brooklyn Nine-Nine’

Andre Braugher , el actor ganador de un Emmy que dominaría el drama descarnado durante siete temporadas en “Homicide: Life on The Street” y la comedia moderna durante ocho en “Brooklyn 99”, murió el lunes a los 61 años.

Braugher murió después de una breve enfermedad, dijo su publicista Jennifer Allen a The Associated Press. No se dieron más detalles.

El actor nacido en Chicago se consolidaría en el papel del detective. Frank Pembleton, el papel principal de “Homicide: Life on the Street”, un oscuro drama policial basado en un libro de David Simon, quien luego crearía “The Wire”. El programa, que se centró en la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Baltimore, se transmitió durante siete temporadas en NBC y obtuvo elogios de la crítica con Braugher como su centro dramático y estrella destacada.

Ganaría el primer Emmy de su carrera por el papel, llevándose el trofeo al actor principal en una serie dramática en 1998.

Temía ser encasillado después de pasar la mayor parte de la década de 1990 como el detective inquietante.

“Si lo hago por mucho tiempo, dejaré de buscar y sondear dentro de mi propio trabajo”, dijo a la AP en 1998. “Eso es simplemente un gran peligro. Creo que escaparé de esa trampa y tendré la oportunidad de hacer un trabajo que será más desafiante para mí”.

Eso no resultaría ser un problema. Pasaría a interpretar a un tipo de policía muy diferente en un tipo de programa muy diferente, pasando a la comedia como el capitán Ray Holt en «Brooklyn Nine-Nine», protagonizada por Andy Samberg. Tendría ocho temporadas desde 2013 hasta 2021 en Fox y NBC.

Aunque se había sumergido en la comedia en la comedia dramática de TNT «Men of a Cierta Edad», «Brooklyn Nine-Nine» aún representó un cambio importante para Braugher, quien era conocido por actuar en dramas oscuros y pesados.

“Sentí que era una oportunidad de hacer algo sorprendentemente diferente del resto de mi carrera”, dijo Braugher a la AP en 2019. “Me gusta porque simplemente abre mi mente y me obliga a pensar de una manera diferente. forma. Así que creo que me he vuelto mucho más flexible como actor y más abierto a la increíble cantidad de posibilidades de cómo interpretar una escena”.

Sería nominado a cuatro premios Emmy durante la carrera.

Terry Crews, coprotagonista de Braugher en “Brooklyn Nine-Nine”, estuvo entre los que le rindieron homenaje el lunes por la noche.

«No puedo creer que te hayas ido tan pronto», dijo Crews en Instagram. Es un honor para mí haberte conocido, haberme reído contigo, haber trabajado contigo y haber compartido 8 años gloriosos observando tu talento irremplazable. Esto duele.» Y añadió: “Me mostraste cómo es una vida bien vivida”.

Braugher protagonizó recientemente “She Said”, la película de 2022 sobre los periodistas del New York Times que contaron la historia de los años de abuso sexual de mujeres de Harvey Weinstein. Braugher interpretó al editor del Times, Dean Baquet.

Nacido y criado en Chicago, Braugher se graduó en Stanford y obtuvo una maestría en bellas artes de Juilliard.

Tuvo su papel decisivo en “Glory” de 1989, protagonizada junto a Morgan Freeman y Denzel Washington, quien ganó un Oscar por la película sobre un regimiento del ejército exclusivamente negro durante la Guerra Civil.

Braugher interpretó en la película al cabo sindical asustado y estudioso Thomas Searles.

«Concebí ese personaje como heroico, pero después de eso recibí muchos guiones en los que lloro constantemente», le dijo a la AP en 1993.

A pesar del papel, le dijo a la AP en 2019 que antes de “Homicide” le costaba encontrar trabajo en un Hollywood donde los papeles para actores afroamericanos eran “pocos y espaciados, punto”.

Braugher ganó su segundo Emmy como actor principal en una miniserie o película por la serie limitada de 2006 “Thief” de FX. Braugher estaría nominado a 11 premios Emmy en total.

Sus otros créditos cinematográficos incluyeron “Primal Fear” y “Get on the Bus”, y sus otros créditos televisivos incluyeron “Hack”, “Gideon’s Crossing” y “The Good Fight”.

También actuó con frecuencia en el escenario, a menudo interpretando a Shakespeare. Ganó un premio Obie por interpretar el papel principal en “Enrique V” en el Festival Shakespeare de Nueva York, donde también apareció en “Measure for Measure”, “Twelfth Night” y “As You Like It”.

Braugher estuvo casado durante más de 30 años con su coprotagonista de “Homicide”, Ami Brabson. También le sobreviven sus hijos Michael, Isaiah y John Wesley, su hermano Charles Jennings y su madre Sally Braugher.