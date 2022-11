Michelle Obama abre gira para su nuevo libro, ‘The Light We Carry’

Michelle Obama dice que ayuda concentrarse en lo que puede controlar cuando se siente fuera de control.

Entre las cosas que pudo controlar durante la muerte y el aislamiento de la pandemia, los disturbios raciales y las amenazas a la democracia estaban sus carretes de hilo y sus agujas de tejer.

Ella etiqueta ese pensamiento como el «poder de lo pequeño», y escribe en su nuevo libro, «The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times», que al concentrarse en una pequeña tarea como tejer, pudo superar la preocupación, la ansiedad. y el estrés de los últimos años inquietantes.

“Lo interesante de tejer y usar las manos y hacer algo es que es meditativo”, dijo la ex primera dama el martes por la noche en el Teatro Warner en Washington, donde inició una gira publicitaria de seis ciudades de un mes de duración para promocionar el libro . .

“En muchos sentidos, es como una fe”, dijo, sentada en el escenario con una amiga, la expresentadora de un programa de entrevistas durante el día Ellen DeGeneres , quien se enfrentó a la señora Obama en casi 90 minutos de conversación a menudo divertida. “Es algo que cierra tu mente preocupada y deja que tus manos tomen el control”.

“Pienso en el derecho y el revés, y el derecho y el revés, y una fila y una fila y una fila”, dijo la ex primera dama, nombrando diferentes puntadas y técnicas utilizadas para tejer. “Y si sigues así y estás concentrado, tienes un suéter”.

En el libro, publicado el martes, comparte el contenido de su «caja de herramientas personal»: los hábitos y prácticas, las actitudes y creencias, e incluso los objetos físicos que utiliza para superar sus sentimientos de miedo, impotencia y dudas sobre sí misma.

“Este libro está destinado a mostrarles lo que guardo allí y por qué, lo que uso profesional y personalmente para ayudarme a mantener el equilibrio y la confianza, lo que me hace seguir adelante incluso en momentos de gran ansiedad y estrés”, escribió en la introducción.

La esposa del expresidente Barack Obama, de 58 años, y madre de sus hijas adultas Malia y Sasha, escribió que el libro, el tercero, no es un manual de instrucciones, sino una “serie de reflexiones honestas sobre lo que me ha pasado en la vida”. me enseñó hasta ahora.”

“Tenga en cuenta también que todo lo que sé, todas las diversas herramientas en las que me apoyo, me han llegado solo a través de prueba y error, durante años de práctica constante y reevaluación”, escribió. “Pasé décadas aprendiendo de pie, cometiendo errores, ajustes y correcciones de rumbo a medida que avanzaba. He progresado muy lentamente hasta donde estoy hoy”.

«The Light We Carry» es el primer trabajo nuevo de la Sra. Obama desde el lanzamiento en 2018 de sus memorias más vendidas , «Becoming», que ha vendido más de 17 millones de copias en todo el mundo, por mucho el libro más popular de una primera dama anterior o un presidente moderno. , incluido su marido.

Como primera dama, escribió “American Grown”, un libro sobre la huerta que plantó en la Casa Blanca en 2009.

La Sra. Obama abrió la gira en Washington y tiene eventos planeados en The Met de Filadelfia, Fox Theatre de Atlanta, Chicago Theatre y San Francisco Masonic antes de que la gira cierre en el YouTube Theatre de Los Ángeles.

Sentada en una lujosa silla morada en el escenario del teatro de Washington de casi 100 años de antigüedad, la Sra. Obama habló sobre sus sentimientos después de las elecciones de 2016 en las que Donald Trump sucedió a su esposo. Coincidentemente, Trump anunció una tercera candidatura a la presidencia durante su aparición.

“Si recuerdan, dije: ‘No voten por este tipo’”, dijo, refiriéndose a Trump, quien buscó deshacer gran parte del historial de Obama como presidente. “Me dolió porque te preguntas: ¿fue una reprimenda por los ocho años, el sacrificio que hicimos? ¿Fue complacencia? ¿Qué era?»

La ex primera dama también habló sobre cómo superar su miedo al cambio y darse cuenta de que no podía interponerse en el camino del deseo de su esposo de postularse para presidente en 2008. Él le había dado poder de veto sobre su decisión.

“La oportunidad está al otro lado de eso”, dijo, hablando del miedo.

También habló sobre la pandemia y dijo que su familia la manejó mejor que la mayoría porque ya estaban acostumbrados al aislamiento de los ocho años que vivieron en la “burbuja” de la Casa Blanca.

Habló sobre lo difícil que fue, como primera dama, y ​​aún lo es, hacer nuevos amigos en los que pueda confiar, y lo divertido que es ver a sus hijas «adultas» mientras comparten un apartamento en California. Las niñas habían regresado a Washington para vivir con sus padres durante la pandemia.

Sasha había completado un semestre en la Universidad de Michigan antes de regresar a casa. Malia, que estaba matriculada en Harvard, pasó su último año en casa y terminó perdiéndose una ceremonia de graduación debido al COVID-19. Entonces, sus padres organizaron una ceremonia en su patio trasero, completa con oradores de graduación.

“Éramos Barack y yo”, dijo la señora Obama, riendo. “Le dijimos lo afortunada que era. Nos consiguió a los dos.