Melania Trump cuenta su propia historia y vuelve a romper las normas para las primeras damas

Melania Trump es la primera dama que rara vez ha estado allí.

La esposa del candidato presidencial republicano y exjefe del ejecutivo Donald Trump se enfrentó de inmediato al escrutinio público cuando su discurso de debut en la Convención Nacional Republicana de 2016 provocó acusaciones inmediatas de plagio . Desde entonces, ha quedado claro que rechaza la idea tradicional de que la participación es obligatoria mientras se está casada con un presidente de los Estados Unidos. En el escenario, durante una rara aparición al lado de Trump durante la Convención Nacional Republicana en julio, Melania Trump mostró afecto a su esposo y saludó a los delegados, pero no dijo nada .

Ella está hablando ahora.

Semanas antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Melania Trump está lanzando una serie de videos previos a sus memorias homónimas que repasan sus temas elegidos: sus fotos desnuda, la maternidad, los medios de comunicación.

El momento también es clave. Hasta el día de las elecciones, por lo menos, Melania Trump sigue siendo una potencial primera dama. Más allá de eso, su potencial comercial depende de alguna manera de los votantes estadounidenses, que tendrán que elegir entre su marido y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

“Está aprovechando el tiempo que le queda”, dijo Stephanie Winston Wolkoff, ex amiga y asesora de Melania Trump. Si Harris gana, Winston Wolkoff dijo: “Creo que la gente querrá seguir adelante”.

Y así, las memorias de Melania Trump saldrán a la luz apenas unas semanas después de dos intentos de asesinato contra su marido, a quien describió en una declaración del 14 de julio como “el hombre generoso y afectuoso con el que he estado en los mejores y peores momentos”.

Al igual que su marido, Melania Trump, de 54 años, ha dejado claro desde el comienzo de la saga política familiar que romperá las normas sin pedir disculpas.

“Tengo mi propia mente”, le dijo a Harper’s Bazaar en 2016. “Soy mi propia persona y creo que a mi esposo le gusta eso de mí”.

Melania Trump aborda sus quejas

Como cualquiera que publica sus memorias, Melania Trump debe preocuparse mucho por lo que la gente piense de ella. Comienza su relato con un agravio.

“Como persona privada que a menudo ha sido objeto de escrutinio público y de tergiversaciones”, dice en el avance de sus memorias en su sitio web. “Siento la responsabilidad de aclarar los hechos. Creo que es importante compartir mi perspectiva”, a la que ella llama “la verdad”.

Otras quejas se suman a la música dramática de fondo. En una de ellas, pregunta por qué “los medios han decidido analizar mi celebración de la forma humana en una sesión de fotos de moda”, mientras obras de arte clásico como el “David” de Miguel Ángel se desplazan por la pantalla al ritmo de una música dramática. Se trata de una referencia a las fotos de ella desnuda de los años 90 (en aquel entonces era conocida como Melania Knauss) que se conocieron públicamente durante la campaña de 2016 , en parte en el contexto de la visa de trabajo que tenía.

En otro artículo, critica la redada del FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022 en busca de documentos clasificados que, según el gobierno, Trump retuvo ilegalmente de su presidencia y obstruyó los esfuerzos para recuperarlos. Trump se declaró inocente y un juez desestimó el caso, una medida que los fiscales están apelando. Dijo que el FBI revisó sus pertenencias personales y dijo que el incidente debería servir como una «advertencia» no especificada para los estadounidenses.

“Nunca imaginé que mi privacidad sería invadida por el gobierno aquí en Estados Unidos”, dice mientras escucha música triste.

Otro video refuta las críticas por el incidente del Jardín de las Rosas de 2020 , cuando la entonces primera dama renovó el icónico lugar de reunión de la era Kennedy cerca de la Oficina Oval. Los historiadores todavía aprietan los dientes por la remodelación, que ven como una prueba de falta de respeto a la Casa Blanca. Por el contrario, ella dice sobre el Jardín de las Rosas en este video: “Sentí una profunda responsabilidad de respetar la tradición y preservar su grandeza para las generaciones futuras”.

La maternidad, dice en otro vídeo, le aporta una “inmensa satisfacción”.

Ella vigila de cerca su futuro financiero

Melania Trump está siguiendo su futuro financiero y el de Barron’s.

El informe financiero de Trump publicado en agosto muestra que su esposa obtuvo ingresos que incluyen 330.000 dólares por la venta de NFT y 237.500 dólares por un discurso en abril ante los Log Cabin Republicans en Palm Beach, Florida.

Además, durante los meses posteriores al inicio de la presidencia de su marido, Melania Trump se quedó en Nueva York. La razón oficial fue esperar a que Barron terminara el año escolar en lugar de desarraigarlo a mitad de curso. De hecho, la demora fue su esfuerzo por ganar influencia para renegociar el acuerdo prenupcial de la pareja , según el libro de 2020 de la periodista del Washington Post Mary Jordan, que la Casa Blanca de Trump denunció. Melania Trump quería mejores condiciones para ella y para Barron.

Ella publica sus libros a través de Skyhorse Publishing, no de Winning Team, que publicó los tres libros de su marido desde que dejó el cargo.

Antes de decidirse por Skyhorse, sus representantes se pusieron en contacto con al menos tres importantes editoriales de Nueva York que no pudieron llegar a un acuerdo, dijeron varios funcionarios de la editorial a The Associated Press. Los funcionarios no estaban autorizados a hablar sobre sus interacciones con los representantes de Trump y pidieron no ser identificados. Todos ellos dijeron que las negociaciones nunca avanzaron más allá de las discusiones generales y que la propia Trump no participó.

Hillary Clinton y Michelle Obama estuvieron entre las primeras damas que trabajaron con importantes editoriales de Nueva York y recibieron anticipos multimillonarios. La decisión de Trump de trabajar con Skyhorse, donde entre sus colegas se incluyen figuras públicas tan controvertidas como Robert F. Kennedy Jr. y Woody Allen, no fue necesariamente su primera opción, según afirman fuentes editoriales.

Un portavoz de Skyhorse, citando la política de la empresa, se negó a hacer comentarios sobre las negociaciones de la editorial con Trump. La campaña de Trump no respondió a las solicitudes de comentarios.

Se destaca entre las primeras damas de Estados Unidos

Por supuesto, hay toda una historia aparte sobre los dos juicios políticos contra Trump, las condenas penales, las acusaciones de violación y el plan de sobornos para evitar que Melania Trump descubriera que se había acostado con la actriz porno Stormy Daniels. No hay señales de que se haga referencia a ellos, ni siquiera indirectamente, en las memorias de su esposa. El expresidente niega haber hecho nada malo.

Melania Trump conocía muy bien la personalidad de su marido y dio señales de cómo manejaría las ocasiones en que su grandilocuencia y misoginia se hicieran públicas. La publicación de la grabación de Access Hollywood en la que Trump se jacta de agarrar a las mujeres por los genitales es un ejemplo de ello. Según “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, la campaña de Trump insistió en que Melania apoyara a su marido en una conferencia de prensa. Melania Trump vio la grabación y dio su respuesta.

«No», respondió, insistiendo en emitir un comunicado en el que afirmaba que las palabras de su marido habían sido «inaceptables y ofensivas» e instaba a los votantes a aceptar sus disculpas, como había hecho ella.

Claramente se ve a sí misma como una miembro activa del club de las primeras damas, y en 2016 le dijo a Harper’s Bazaar que admiraba la elegancia y el atractivo de Jackie Kennedy. Se destaca entre los historiadores en términos poco halagadores y no está claro cómo la recordará la historia.

Robert Watson, experto en primeras damas y profesor de historia en la Universidad Lynn de Florida, señala que los “errores no forzados” de Melania Trump durante el gobierno de su marido dejaron una mala imagen de éste, como “destrozar el querido jardín de rosas de la Casa Blanca” y llevar una chaqueta con la frase “Realmente no me importa, ¿y a ti?” estampada en la espalda durante una visita a unos niños separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México. Incluso su campaña “Be Best”, dijo, no se compara con el programa de conservación de Lady Bird Johnson, los esfuerzos de la familia Bush por promover la lectura y la campaña de Rosalynn Carter en favor de la salud mental.

“Una de las reglas fundamentales para una primera dama es no hacer daño… en este sentido, Melania no está a la altura”, dijo Watson en un correo electrónico. “No será recordada de la misma manera que se ha recordado a tantas primeras damas queridas”.