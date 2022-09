Más niños están repitiendo un grado. ¿Es bueno para ellos?

Como recuerda Braylon Price, luchó con casi todo durante el primer año escolar completo de la pandemia. Con una orientación mínima y frecuentes interrupciones, tenía problemas para mantenerse al día con las tareas y terminar las tareas a tiempo.

Fue tan difícil que sus padres le pidieron que repitiera el sexto grado, una decisión a la que atribuyen haberlo puesto en un mejor camino.

“Al principio realmente no quería hacerlo”, dijo Braylon, que ahora tiene 13 años. “Pero más adelante en el año pensé que probablemente sería mejor para mí si lo hacía”.

El número de estudiantes retenidos durante un año de escuela ha aumentado en todo el país. Tradicionalmente, los expertos han dicho que repetir un grado puede dañar la vida social y el futuro académico de los niños. Pero muchos padres, empoderados por las nuevas leyes de la era de la pandemia, han pedido renovaciones para ayudar a sus hijos a recuperarse del tumulto del aprendizaje remoto , las cuarentenas y la escasez de personal escolar.

Veinticuatro de los 28 estados que proporcionaron datos para el año académico más reciente vieron un aumento en la cantidad de estudiantes que fueron retenidos, según un análisis de Associated Press. Tres estados (Carolina del Sur, Virginia Occidental y Delaware) registraron una retención de más del doble.

Pensilvania, donde vive la familia Price, aprobó una ley de la era de la pandemia que permite a los padres optar por remodelar a sus hijos. Al año siguiente, el número de estudiantes retenidos en el estado aumentó en unos 20 000, a más de 45 000 estudiantes.

La madre de Braylon no se arrepiente de haberse aprovechado de la nueva ley.

“La mejor decisión que pudimos haber tomado por él”, dijo Kristi Price, que vive en Bellefonte, en el centro de Pensilvania.

Si bien las dos hijas de la familia lograron mantenerse al día en la escuela a pesar de la supervisión limitada, Braylon tuvo problemas. Regresó a la escuela presencial durante el primer año académico completo de la pandemia, pero fue «delicado», dijo su madre. Los estudiantes fueron puestos en cuarentena de vez en cuando, y los maestros intentaron mantenerse al día con los estudiantes que aprendían en casa, en línea y en modelos híbridos. Ese invierno, Braylon sufrió una lesión en la médula espinal por la lucha libre que lo obligó a volver al aprendizaje remoto.

En su repetición de sexto grado, Braylon tuvo un programa de educación individualizado que lo ayudó a desarrollar un mayor enfoque. Tener más atención personalizada de los maestros también ayudó. Socialmente, dijo que la transición fue fácil, ya que la mayoría de sus amigos habían estado en grados inferiores o asistido a diferentes escuelas.

La investigación en el mundo de la educación ha sido crítica para que los estudiantes repitan curso.

El riesgo es que los estudiantes que han sido retenidos tienen un riesgo dos veces mayor de abandonar, dijo Arthur Reynolds, profesor de la Colaboración de Investigación de Capital Humano de la Universidad de Minnesota, citando estudios de estudiantes en Chicago y Baltimore.

“Los niños lo ven como un castigo”, dijo Reynolds. “Reduce su motivación académica y no aumenta su avance en la instrucción”.

Pero los partidarios de la retención dicen que ninguna de las investigaciones se realizó durante una pandemia, cuando muchos niños lucharon con las lecciones de Zoom y algunos dejaron de iniciar sesión por completo .

“Muchos niños han luchado y han tenido muchos problemas”, dijo la senadora estatal de Florida Lori Berman, demócrata de Delray Beach. Berman redactó una ley destinada a facilitar que los padres soliciten que los estudiantes de jardín de infantes a quinto grado repitan un grado en el año escolar 2021-22. “No creo que haya ningún estigma en retener a su hijo en este momento”.

Generalmente, los padres pueden pedir que los niños sean retenidos, pero la decisión final depende de los directores, quienes toman decisiones basadas en factores que incluyen el progreso académico. California y Nueva Jersey también aprobaron leyes que facilitaron que los padres exijan que sus hijos repitan un grado, aunque la opción solo estuvo disponible el año pasado.

En los suburbios de Kansas City, Celeste Roberts decidió el año pasado otra ronda de segundo grado para su hijo, quien dijo que estaba luchando incluso antes de la pandemia. Cuando el aprendizaje virtual era un fracaso, pasó el año aprendiendo a un ritmo más lento con su abuela, una maestra jubilada que compraba cabras para mantener las cosas divertidas.

Roberts dijo que repetir el año ayudó a su hijo académicamente y sus amigos apenas lo notaron.

“Incluso con los compañeros, algunos decían: ‘Espera, ¿no deberías estar en tercer grado?’ Y él dice: ‘Bueno, no fui a la escuela debido a COVID’”, dijo. “Y son algo así como, ‘OK, genial’. Ya sabes, siguen adelante. No es una cosa. Así que ha sido realmente genial socialmente. Incluso con los círculos de padres. Todo el mundo es como, ‘Genial. Haz lo que tu hijo tiene que hacer’”.

En última instancia, no debería haber solo dos opciones de repetir un grado o pasar al siguiente, dijo Alex Lamb, quien ha estado investigando sobre la repetición de grado como parte de su trabajo con el Center for Education, Policy Analysis, Research and Evaluación en la Universidad de Connecticut para ayudar a asesorar a los distritos escolares.

“Ninguna de esas opciones es buena”, dijo. “Una gran opción es dejar que los estudiantes sigan adelante y luego introducir algunos de estos apoyos que están respaldados por investigaciones, que son efectivos y que permiten el crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes y luego de las comunidades”.

En el Distrito Escolar del Área Fox Chapel de Pensilvania, dos estudiantes fueron retenidos a instancias de los educadores, mientras que ocho familias decidieron que sus estudiantes repetirían un grado. Otros seis discutieron la nueva legislación con la escuela y finalmente decidieron no retener a sus estudiantes.

“Como distrito escolar, nos tomamos la retención muy en serio”, dijo la superintendente Mary Catherine Reljac. Ella dijo que el distrito involucra a los padres, un equipo de educadores, consejeros escolares y directores para ayudar a decidir qué es lo mejor para cada niño.

Price dice que la retención de Braylon lo ayudó a obtener un programa de educación individualizado o IEP. El plan de educación especial le dio más apoyo mientras navegaba de nuevo por el sexto grado. Cuando piensa en la diferencia entre las rondas uno y dos de sexto grado, Braylon dijo que sintió que el apoyo adicional fue fundamental, y señaló que a veces le gusta recibir ayuda personalizada de los maestros.

“En la escuela en línea, realmente no hacías eso”, dijo. “Hiciste el trabajo y luego lo entregaste”.

No quiere que le den la respuesta, dijo, sino que lo guíen lo suficiente como para que pueda resolverlo por sí mismo.

“Creo que debido a la pandemia, nosotros, como padres, pudimos ver cuánto estaba luchando y pudimos reconocer que apenas podía mantener la cabeza fuera del agua y que necesitaba más ayuda para tener éxito en el suyo”, dijo Price.