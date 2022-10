Mantenga a sus hijos seguros con los siguientes consejos

Padres, es importante hablar con su hijo sobre la seguridad. Tener una discusión antes de que ocurra una situación es vital. Los secuestros no son comunes. Aún así, estas conversaciones son mejores antes de que su hijo se pierda o desaparezca. Aplique los siguientes consejos para discutir con su hijo antes de cualquier incidente de este tipo:

Pide permiso a tus padres:

Pregunta antes de irte, aunque sea para ir a unas cuantas casas o al parque infantil.

Si vas a pedir que te lleven o a cambiar una rutina, pregunta primero.

Siempre cuéntales a tus padres tu plan:

A donde vas.

con quien vas.

Cuando vuelvas.

Tener un lugar de encuentro:

Identifique un lugar donde usted y sus padres puedan reunirse si se separan.

Designe un lugar de reunión cerca de su casa o, si está en otro lugar, elija un lugar para reunirse.

Si no tiene un lugar de reunión y se separa, quédese donde está.

Establecer áreas seguras:

Determine lugares en su vecindario que sean seguros para jugar y visitar.

Determine las áreas a las que necesita permiso para ir y las áreas que debe evitar.

Tener una palabra secreta:

Los accidentes ocurren, si algo le sucede a un padre, un amigo o vecino puede tener que recogerlo

Crea una palabra secreta que tú y tus padres sepan

Si alguien que no reconoces trata de recogerte, pregunta por la palabra secreta

Alguien te sigue a pie o en coche:

No te acerques.

No entres en el coche.

Si te piden direcciones o un favor, ignóralos.

Vaya directamente a un lugar conocido, casa, escuela, casa de un amigo o negocio.

Dile a un adulto de confianza lo que está pasando tan pronto como sea posible.

Los extraños no deben pedirte ayuda:

Los extraños no deberían pedirte ayuda con las tareas de los adultos.

No ayudes a buscar una mascota perdida ni a jugar ningún juego.

Nunca se suba a un automóvil con un extraño ni entre en su casa.

Si necesitas ayuda:

Si necesita ayuda o cree que alguien está tratando de lastimarlo, grite lo más fuerte que pueda.

No dejes de gritar y corre si necesitas escapar.

Defiéndete si alguien te agarra.

La policía está aquí para ayudar:

Si necesita ayuda, dígaselo a un oficial de policía.

Si tiene preguntas, consulte a su oficial de recursos escolares o informe a un oficial si los ve fuera de casa.

Si tienes la edad suficiente para estar solo en casa:

Sepa cómo llamar a sus padres.

Sepa cómo y cuándo llamar al 911.

No le abras la puerta a un extraño.

Para obtener información y recursos adicionales, visite el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.