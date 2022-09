Lowry Mays, fundador del mayor grupo de radio de EE. UU., muere

Lowry Mays, cuya compra accidental de una estación de radio en San Antonio lo convirtió en el mayor propietario de estaciones de radio del país, falleció. Tenía 87 años.

La Universidad de Texas A&M, alma mater de Mays y sede de Lowry Mays College & Graduate School of Business, anunció que el empresario de San Antonio Mays falleció el lunes. No especificó dónde murió Mays ni las circunstancias de su muerte.

Mays era un próspero ingeniero petrolero y banquero de inversiones cuando acordó firmar conjuntamente un pagaré para comprar una estación de radio FM de San Antonio en 1972, pero terminó siendo dueño del canal, según una biografía en el sitio web de la Fundación de la Familia Mays .

La compra se convirtió en Clear Channel Communications a medida que continuaba comprando otras estaciones de radio y empresas de vallas publicitarias. Ahora llamada iHeartMedia, la empresa con sede en San Antonio posee más de 860 estaciones de radio y redes de sindicación que transmitieron presentadores de programas de entrevistas tan conservadores como Rush Limbaugh y Sean Hannity.

La familia Mays vendió su participación en lo que entonces era Clear Channel Communications en 2008 cuando se hizo privada.

Mays sirvió dos mandatos no consecutivos en la Junta de Regentes del Sistema Universitario de Texas A&M y presidió la junta en 2003-05.