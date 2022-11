Los tuits partidistas de Musk cuestionan la neutralidad de Twitter

Elon Musk usó su megáfono de Twitter para apelar a los «votantes de mentalidad independiente» el lunes, instándolos a votar por los republicanos en las elecciones de mitad de período de EE . no sería visto como favoreciendo a un lado sobre el otro.

Musk, quien compró Twitter por $ 44 mil millones , ha expresado opiniones políticas en el pasado, dentro y fuera de la plataforma. Pero un respaldo directo de un partido sobre otro ahora que lo posee plantea dudas sobre la capacidad de Twitter para permanecer neutral bajo el gobierno del hombre más rico del mundo .

“El poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos, por lo que recomiendo votar por un Congreso republicano, dado que la Presidencia es demócrata”, tuiteó Musk.

Una cosa es que el CEO de Wendy’s o Chick-fil-A respalde a un partido político, dijo Jennifer Stromer-Galley, profesora de la Universidad de Syracuse que estudia redes sociales y política. Sin embargo, otra cosa es que el propietario de uno de los ecosistemas de información de más alto perfil del mundo lo haga.

“Estas plataformas de redes sociales no son solo empresas. No es solo un negocio. También es nuestra esfera pública digital. Es nuestra plaza del pueblo”, dijo Stromer-Galley. “Y parece que la esfera pública está cada vez más privatizada y es propiedad de estas empresas, y cuando los jefes de estas empresas ponen el dedo en la balanza, parece que potencialmente está sesgando nuestra democracia de manera dañina”.

Los comentarios de Musk se producen cuando busca rehacer la empresa y en medio de la preocupación generalizada de que los recientes despidos masivos en la plataforma de redes sociales podrían dejar a la empresa incapaz de lidiar con el discurso de odio, la información errónea que podría afectar la seguridad de los votantes y los actores que buscan sembrar dudas. los legítimos ganadores de las elecciones. Aunque Musk ha prometido no permitir que Twitter se convierta en un «infierno de todos contra todos», los anunciantes han abandonado la plataforma y el propio Musk ha amplificado la información errónea.

No es un secreto que cuando se trata de trabajadores y ejecutivos de tecnología, la mezcla política tiende a favorecer a la izquierda, con una buena cantidad de libertarismo de Silicon Valley incluido. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, por ejemplo, ha donado a candidatos en ambos lados del mundo. espectro político, pero en los últimos años se ha inclinado más hacia los demócratas. Públicamente se ha mantenido alejado de jurar lealtad a cualquiera de las partes.

Pero en sus políticas de plataforma y moderación de contenido, las empresas tecnológicas como Facebook (ahora Meta), Google e incluso Twitter se han esforzado mucho por parecer políticamente neutrales, incluso cuando son criticadas de forma rutinaria, en gran parte por los conservadores pero también por los liberales, por favorecer a uno. lado sobre el otro.

“Ahora, podría decir, mire, Rupert Murdoch es dueño de Fox News y esa es su voz amplificada”, dijo Charles Anthony Smith, profesor de ciencias políticas y derecho en la Universidad de California en Irvine. “Pero la diferencia es que se filtra a través de una variedad de diferentes guionistas y personalidades en el aire y todo este otro tipo de cosas. Así que no es realmente Rupert Murdoch. Puede ser gente que esté de acuerdo con él en cosas, pero se filtra a través de otras voces. Este es un contacto directo sin adulterar. Así que es una amplificación que no tiene rival”.

Los tuits de Musk también podrían generar problemas en la política mundial fuera de las elecciones estadounidenses. El domingo, el multimillonario señaló su disposición a explorar las decisiones de revertir el bloqueo de algunas cuentas de legisladores brasileños de derecha. La corte electoral de la nación ordenó la semana pasada su suspensión; todos son partidarios del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien el 30 de octubre perdió su candidatura a la reelección por un estrecho margen, y la mayoría había denunciado fraude electoral.

Paulo Figueiredo Filho, un analista político que a menudo defiende a Bolsonaro en las redes sociales y también es nieto del último presidente de la dictadura militar, tuiteó que Twitter se ha convertido en un censor estricto y espontáneo.

«¡Sus moderadores están siendo actualmente más dictatoriales que nuestros propios tribunales!» escribió Figueiredo.

Musk respondió: “Investigaré esto”.

Las cuentas suspendidas incluyen la de Nikolas Ferreira, quien obtuvo más votos en la carrera de octubre que cualquier otro candidato a un escaño en la Cámara Baja. Según órdenes emitidas por la autoridad electoral, la cuenta de Ferreira y la mayoría de las demás fueron bloqueadas por compartir un video en vivo de un influencer digital argentino que cuestionaba la confiabilidad del sistema de votación electrónica de Brasil. El video fue compartido en gran parte por aliados de Bolsonaro, quien a menudo ha afirmado que el sistema es susceptible de fraude, sin presentar ninguna evidencia.

Las políticas de Twitter , a partir del lunes, prohíben “manipular o interferir en elecciones u otros procesos cívicos”.

En un tuit solo dos días después de que aceptara comprar Twitter en abril, Musk dijo que “para que Twitter merezca la confianza del público, debe ser políticamente neutral, lo que en la práctica significa molestar por igual a la extrema derecha y a la extrema izquierda”.

Y para atraer al mayor número posible de anunciantes y usuarios, Big Tech ha intentado seguir este camino, con diversos grados de éxito. Durante años, logró tener éxito. Pero las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016 cambiaron el discurso en línea, alimentando la creciente polarización política del país.

A principios de 2016, un blog de tecnología citó a un excontratista anónimo de Facebook que dijo que el sitio restaba importancia a las noticias que interesan a los conservadores e impulsaba artificialmente temas liberales como el hashtag “BlackLivesMatter”. El blog no nombró a la persona y no se proporcionó evidencia para su reclamo.

Pero en el clima político explosivo que precedió a la elección del expresidente Donald Trump, el reclamo rápidamente cobró vida propia. Hubo mucha cobertura de los medios, así como consultas de los legisladores republicanos y, más tarde, audiencias en el Congreso sobre el asunto. En los años posteriores, a medida que las empresas de redes sociales comenzaron a tomar medidas enérgicas contra las cuentas de extrema derecha y las teorías de conspiración como QAnon, algunos conservadores llegaron a verlo como evidencia del sesgo de las plataformas.

El propio Musk al menos está escuchando tales afirmaciones, y se ha comprometido repetidamente con figuras de la derecha y la extrema derecha a quienes les gustaría ver una relajación de las políticas de incitación al odio y desinformación de Twitter.

La evidencia sugiere que esas voces ya se están escuchando. En un estudio de octubre, por ejemplo, los investigadores de la Universidad de Pensilvania descubrieron que «Twitter da mayor visibilidad a las noticias políticamente conservadoras que a las noticias de tendencia liberal».

El tuit de Musk obtuvo cientos de miles de me gusta y muchos retuits el lunes, el día antes de que se emitan los votos finales en miles de contiendas en todo el país. Pero en respuestas y retuits, muchas personalidades prominentes (y no tan prominentes) de Twitter expresaron críticas al CEO de Tesla, a menudo burlándose de él. Para Smith, esa es una señal de que Musk puede no ser el rey político multimillonario que algunos de sus pares, como el capitalista de riesgo Peter Thiel, aspiran a ser.

“Me pregunto si estamos ante el surgimiento de un nuevo tipo de multimillonario, los que quieren decidir qué sucede y obtener crédito por decidir qué sucede”, dijo Smith. “Así que esto se parece más a un enfoque de la oligarquía que a los multimillonarios de la vieja escuela que dejarían mucho dinero pero luego no querían que nadie supiera sus nombres”.