Las criptomonedas se desploman cuando Binance cancela el acuerdo por su rival FTX

Los precios de las criptomonedas se desplomaron por segundo día consecutivo después de que el intercambio de criptomonedas Binance dijera que se retiraba de un acuerdo para comprar a su rival en quiebra FTX Trading.

Bitcoin se hundió a un mínimo de dos años después de que Binance confirmara rumores e informes de noticias anteriores de que estaba listo para retirarse del acuerdo FTX, alcanzado entre los directores ejecutivos de los dos intercambios el martes. El acuerdo estaba pendiente de la debida diligencia de Binance en el balance de FTX.

Después de una revisión inicial, Binance dijo en un comunicado el miércoles que tenía preocupaciones importantes que lo convencieron de retirarse del acuerdo.

“Al principio, nuestra esperanza era poder ayudar a los clientes de FTX a proporcionar liquidez, pero los problemas están fuera de nuestro control o nuestra capacidad de ayudar”, dijo Binance en un comunicado.

El precio de bitcoin se desplomó más del 13% a $15,840, según CoinDesk, su nivel más bajo desde noviembre de 2020. Había estado por encima de $20,000 a principios de semana. La otra criptomoneda importante, Ethereum, cayó un 13%.

FTX acordó venderse a Binance después de experimentar el equivalente en criptomonedas de una corrida bancaria. Los clientes abandonaron el intercambio después de preocuparse por si FTX tenía suficiente capital. La venta repentina fue un giro sorprendente para el CEO y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien fue aclamado como un salvador a principios de este año cuando ayudó a apuntalar una serie de empresas de criptomonedas que tuvieron problemas financieros.

El propio token criptográfico de FTX, conocido como FTT, cayó más del 50% en los informes. El token, que ahora vale alrededor de $ 2.50, valía 10 veces esa cantidad hace solo una semana. Muchas de las preocupaciones de los criptoinversionistas se centraron en si el balance de una empresa afiliada a FTX conocida como Alameda Research estaba saturado con tokens FTT cada vez más inútiles, cuyo valor total no superaría las obligaciones del intercambio, lo que en la práctica hacía que FTX fuera insolvente.

Después de que Binance tuvo la oportunidad de mirar los libros de FTX, quedó claro que el problema era demasiado grande para resolverlo. Una persona familiarizada con el asunto, que no podía hablar públicamente porque no estaba autorizada, describió los libros como un «agujero negro» en el que era imposible diferenciar entre los activos y pasivos de FTX the exchange y los de Alameda Research. fondo de cobertura

“Los libros fueron una pesadilla, y la relación entre FTX y Alameda fue incestuosa en el mejor de los casos”, dijo la persona familiarizada con el asunto.

En otra ilustración de las dificultades financieras de FTX, Bankman-Fried pidió a sus inversores el miércoles $ 8 mil millones para cubrir las solicitudes de retiro, según The Wall Street Journal, citando fuentes no identificadas.

Según se informa, FTX ahora está siendo investigado por las autoridades estadounidenses por la forma en que manejó los depósitos de los clientes, según Bloomberg News y otros medios de comunicación.

Las acciones de los intercambios que cotizan en bolsa expuestos a las criptomonedas también se desplomaron debido a los desarrollos. Las acciones de Robinhood cerraron con una caída de aproximadamente un 14 % y las acciones de Coinbase perdieron alrededor de un 10 %.

FTX es la última compañía de criptomonedas este año que se encuentra bajo presión financiera debido a que los activos criptográficos han colapsado en valor. Otros fracasos incluyen Celsius, una empresa similar a un banco que recibió depósitos criptográficos a cambio de rendimiento, así como un fondo de cobertura con sede en Asia conocido como Three Arrows Capital.