La primera versión de Mickey Mouse pasará a ser de dominio público en 2024, junto con Minnie y Tigger

MICKEY pronto nos pertenecerá a ti y a mí.

Con varios asteriscos, calificaciones y advertencias, Mickey Mouse en su forma más temprana será el líder del grupo de personajes, películas y libros que pasarán a ser de dominio público a medida que llegue el año 2024.

En un momento que muchos observadores cercanos pensaron que nunca llegaría, al menos una versión de la pieza de propiedad intelectual por excelencia y quizás el personaje más icónico de la cultura pop estadounidense estará libre de los derechos de autor de Disney en su primer estreno en la pantalla, el corto de 1928 «Steamboat Willie». ”, con Mickey y Minnie Mouse, estará disponible para uso público.

«Eso es todo. Este es Mickey Mouse. Esto es emocionante porque es algo simbólico”, dijo Jennifer Jenkins, profesora de derecho y directora del Centro para el Estudio del Dominio Público de Duke, quien escribe una columna anual el 1 de enero para el “Día del Dominio Público”. “Me siento como la pipa de un barco de vapor, como expulsando humo. Es tan excitante.»

La ley estadounidense permite que los derechos de autor se mantengan durante 95 años después de que el Congreso los ampliara varias veces durante la vida de Mickey.

«A veces se la conoce burlonamente como la Ley de Protección de Mickey Mouse», dijo Jenkins. “Eso está demasiado simplificado porque no era sólo Disney quien estaba presionando para ampliar el plazo. Fue todo un grupo de titulares de derechos de autor cuyas obras pasarían pronto al dominio público los que se beneficiaron enormemente de los 20 años de protección adicional”.

«Desde la primera aparición de Mickey Mouse en el cortometraje Steamboat Willie de 1928, la gente ha asociado al personaje con las historias, experiencias y productos auténticos de Disney», dijo un portavoz de Disney en un comunicado a The Associated Press. «Eso no cambiará cuando expiren los derechos de autor de la película Steamboat Willie».

Los artistas y creadores actuales podrán hacer uso de Mickey, pero con grandes limitaciones. Sólo el capitán de barco más travieso, parecido a una rata y que no habla en “Steamboat Willie” se ha hecho público.

«Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la expiración de los derechos de autor de Steamboat Willie, y Mickey seguirá desempeñando un papel destacado como embajador global de Walt Disney Company en nuestra narración de historias, atracciones de parques temáticos y productos», dijo Disney en un comunicado. dicho.

Sin embargo, no todos los rasgos o rasgos de personalidad que muestra un personaje están necesariamente protegidos por derechos de autor, y los tribunales podrían estar ocupados en los próximos años determinando qué está dentro y fuera de la propiedad de Disney.

«Por supuesto, continuaremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que siguen sujetas a derechos de autor», dijo la compañía.

Disney todavía posee de manera sólida y separada una marca registrada de Mickey como mascota corporativa e identificador de marca, y la ley prohíbe usar el personaje de manera engañosa para engañar a los consumidores haciéndoles pensar que un producto proviene del creador original. Cualquiera que inicie una compañía cinematográfica o un parque temático no podrá hacer de las orejas de ratón su logotipo.

El comunicado de Disney dice que «trabajará para salvaguardar contra la confusión de los consumidores causada por usos no autorizados de Mickey y nuestros otros personajes icónicos».

“Steamboat Willie”, dirigida por Walt Disney y su socio Ub Iwerks y una de las primeras caricaturas en tener el sonido sincronizado con las imágenes, fue en realidad la tercera caricatura protagonizada por Mickey y Minnie, los hombres, pero la primera en ser lanzada. Presenta a un Mickey más amenazador capitaneando un barco y fabricando instrumentos musicales con otros animales.

En él, y en un fragmento utilizado en la introducción a las películas animadas de Disney en los últimos años, Mickey silba la melodía de 1910 «Steamboat Bill». La canción inspiró el título de la película de Buster Keaton “Steamboat Bill Jr”, estrenada apenas unos meses antes de “Steamboat Willie”, que a su vez pudo haber inspirado el título del corto de Disney. Los derechos de autor no fueron renovados sobre la película de Keaton y han sido de dominio público desde 1956.

Otro famoso compañero animal, Tigger, se unirá a su amigo Winnie the Pooh en el dominio público cuando el libro en el que apareció por primera vez el tigre saltarín, “The House at Pooh Corner”, cumpla 96 años. Pooh, probablemente el personaje anterior más célebre en convertirse propiedad pública, adquirió ese estatus hace dos años cuando el «Winnie the Pooh» original de AA Milne entró en el dominio público, lo que dio lugar a algunos usos verdaderamente novedosos, incluida la película de terror de este año » Winnie The Pooh: Blood and Honey».

El joven Mickey podría recibir el mismo trato.

“Ahora, el público va a fijar las condiciones”, afirmó Cory Doctorow, autor y activista que aboga por una propiedad pública más amplia de las obras.

El 1 de enero de 2024 ha estado marcado durante mucho tiempo en los calendarios de los observadores del dominio público, pero algunos dicen que sirve para mostrar cuánto tiempo tardan las obras estadounidenses en hacerse públicas, y muchas propiedades con menos pedigrí que Winnie o Minnie pueden desaparecer o quedar en el olvido. con sus derechos de autor turbios.

«El hecho de que haya obras que aún sean reconocibles y perduren después de 95 años es francamente notable», afirmó Doctorow. “Y te hace pensar en las cosas que debemos haber perdido y que todavía tendrían vigencia”.

Otras propiedades que entran al dominio público estadounidense son la película «Circus» de Charlie Chaplin, la novela «Orlando» de Virginia Woolf y la obra de teatro «Long Day’s Journey into Night» de Eugene O’Neill.

El actual plazo de derechos de autor aprobado en 1998 acercó a Estados Unidos a la Unión Europea, por lo que es poco probable que el Congreso lo extienda ahora. Ahora también hay empresas poderosas, entre ellas Amazon con su brazo editorial de fanfiction y Google con su proyecto de libros, que en algunos casos abogan por el dominio público.

«En realidad, ahora hay más rechazo que hace unos 20 años, cuando se aprobó la ley de Mickey Mouse», dijo Paul Heald, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois, especializado en derechos de autor y derecho internacional de propiedad intelectual.

En algunos casos, Estados Unidos va mucho más allá de Europa y mantiene los derechos de autor sobre trabajos que ya son públicos en su país de origen, aunque los acuerdos internacionales le permitirían a Estados Unidos adoptar plazos más cortos de otras naciones sobre trabajos producidos allí.

Los libros de George Orwell, por ejemplo, incluidos “Animal Farm” de 1947 y “1984” de 1949, son ahora de dominio público en su Gran Bretaña natal.

«Esas obras no pasarán al dominio público en Estados Unidos hasta dentro de 25 años», dijo Heald. “Sería literalmente gratuito para el Congreso aprobar una ley que dijera: ‘ahora adoptamos la regla del plazo más corto’, lo que arrojaría una gran cantidad de obras al dominio público aquí”.