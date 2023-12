La muñeca Barbie en honor a la líder de la nación Cherokee, Wilma Mankiller

Una jefa icónica de la nación Cherokee, Wilma Mankiller, inspiró a innumerables niños nativos americanos como una líder poderosa pero humilde que amplió la educación temprana y la atención médica rural.

Su alcance ahora se está ampliando con un honor estadounidense por excelencia: una muñeca Barbie a imagen del difunto Mankiller como parte de la serie “Mujeres inspiradoras” del fabricante de juguetes Mattel.

Una ceremonia pública en honor al legado de Mankiller está programada para el martes en Tahlequah, en el noreste de Oklahoma, donde tiene su sede la Nación Cherokee .

Mankiller fue la primera jefa principal del país y dirigió la tribu durante una década hasta 1995. Se centró en mejorar las condiciones sociales a través del consenso y en restaurar el orgullo por la herencia nativa. Se reunió con tres presidentes de Estados Unidos y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más importante del país.

También respondió con humor los comentarios sarcásticos sobre su apellido (un título militar), y a menudo respondió con seriedad: “Mankiller es en realidad un apodo bien ganado”. Murió en 2010.

El líder actual de la tribu, el jefe principal Chuck Hoskin, Jr., aplaudió a Mattel por conmemorar a Mankiller.

“Cuando las niñas nativas lo ven, pueden lograrlo, y Wilma Mankiller ha demostrado que innumerables mujeres jóvenes no tienen miedo y defienden los derechos humanos y indígenas”, dijo Hoskin en un comunicado. “Wilma Mankiller es una defensora de la nación Cherokee, del país indio e incluso de mi propia hija”.

Mankiller, cuya imagen aparece en una moneda estadounidense emitida en 2021, es la segunda mujer nativa americana honrada con una muñeca Barbie. La famosa aviadora Bessie Coleman , de ascendencia negra y cherokee, fue representada a principios de este año.

Otras muñecas de la serie incluyen a Maya Angelou, Ida B. Wells, Jane Goodall y Madam CJ Walker.

El lanzamiento de la muñeca Barbie que presenta a Mankiller con una falda de listones, zapatos negros y una canasta tejida ha generado reacciones contradictorias.

Muchos dicen que la muñeca es un tributo apropiado para un líder extraordinario que enfrentó el conflicto de frente y ayudó a la tribu a triplicar su inscripción, duplicar su empleo y construir nuevos centros de salud y programas para niños.

Aún así, algunas mujeres Cherokee son críticas y dicen que Mattel pasó por alto detalles problemáticos de la muñeca y el empaque.

«Las emociones encontradas que compartimos yo y muchas otras mujeres Cherokee que ahora han comprado el producto giran en torno a si una Wilma Barbie captura su legado, sus características físicas y la importancia de centrar a las mujeres Cherokee en la toma de decisiones», Stacy Leeds, decana de la facultad de derecho de Universidad Estatal de Arizona y ex juez de la Corte Suprema de la Nación Cherokee, dijo a The Associated Press en un correo electrónico.

Regina Thompson, una tejedora de cestas Cherokee que creció cerca de Tahlequah, no cree que el muñeco se parezca a Mankiller. Mattel debería haber considerado los tradicionales mocasines con punta fruncida, en lugar de zapatos negros, e incluir símbolos en la canasta que los Cherokees usan para contar una historia, dijo.

«El nombre de Wilma es lo único cherokee en esa caja», dijo Thompson. “Nada en esa muñeca es Wilma, nada”.

Los símbolos del idioma cherokee en el empaque también son incorrectos, señaló. Dos símbolos parecen similares y el utilizado se traduce como «pollo» en lugar de «Cherokee».

El portavoz de Mattel, Devin Tucker, dijo que la empresa es consciente del problema con el silabario y está «discutiendo opciones». La empresa trabajó con el patrimonio de Mankiller, dirigido por su marido, Charlie Soap, y su amiga, Kristina Kiehl, en la creación de la muñeca. Soap y Kiehl no respondieron a los mensajes dejados por la AP.

Mattel no consultó con la Nación Cherokee sobre la muñeca.

«Lamentablemente, la compañía Mattel no trabajó directamente con el equipo de diseño y comunicaciones del gobierno tribal para asegurar el sello oficial o verificarlo», dijo la tribu en un comunicado. «El error de impresión en sí no disminuye lo que significa para el pueblo Cherokee ver este tributo a Wilma y quién era ella y qué representaba».

Varios Cherokees también criticaron a Mattel por no consultar con la única hija sobreviviente de Mankiller, Felicia Olaya, quien dijo que no conoció la muñeca hasta aproximadamente una semana antes de su lanzamiento público.

“No tengo ningún problema con la muñeca. No tengo ningún problema en honrar a mi mamá de diferentes maneras”, dijo Olaya, quien reconoció que ella y Soap, su padrastro, están distanciados. “El tema es que nadie me informó, nadie me dijo. No sabía que vendría”.

Olaya también se pregunta cómo se sentiría su madre si la honraran con una muñeca Barbie.

“Una vez la escuché decir por teléfono: ‘No soy la princesa Diana ni soy Barbie’”, recordó Olaya. “Creo que probablemente ella habría estado un poco en conflicto con eso, porque mi mamá era muy humilde. Ella no era el tipo de persona que tenía sus títulos honoríficos o premios pegados por toda la pared. Estaban en tinas en su granero de postes”.

“No estoy segura de cómo se sentiría ella al respecto”, dijo Olaya.

Aún así, Olaya dijo que espera comprar algunas de las muñecas para sus nietos y siempre está agradecida de que la gente conozca el legado de su madre.

«Tengo un sentimiento cálido ante la idea de que mis nietas jueguen con una Barbie Wilma Mankiller», dijo.